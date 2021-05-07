Иван Давыдов: Если твой смысл в прошлом – будущего нет

Сейчас разбомбят меня, будто Воронеж, однако скажу.

Знаете, если бы в моем советском детстве меня обрядили в форму времен войны, я бы умер, наверное, от счастья. Просто не было в Советском Союзе ничего такого. Нет, я видел, конечно, по телевизору, как в столицах особо счастливые пионеры стояли в карауле у памятников – в форме и даже с игрушечными ППШ, но не у нас, не в обычной России.

Проблема не в форме, в которую обряжают детишек. Везде в мире обряжают, путинолюбы покажут вам миллион фотографий и в кои-то веки не соврут. Проблема в контексте.

Совок ненавижу, но тут вот в чем дело. Советская идеология (лживая насквозь, бесчеловечная, а ко временам моего детства еще и выдохшаяся окончательно, не рассказывайте, я в курсе) была развернута в будущее. Великая Отечественная война для нее являлась только лишь (безусловно важным, но даже не ключевым) эпизодом прошлого. Все главное было впереди. Покорение иных планет, торжество коммунизма, может быть, даже, победа над дефицитом товаров массового потребления. Хотя это не точно.

И я – обыкновенный мальчишка – твердо знал: плохое может случиться. Империалисты могут развязать против нашего (лучшего в мире) государства еще одну войну. И я буду сражаться, может быть, погибну, но это – действительно катастрофа. Нечто такое, чего мы всеми силами стараемся не допустить. Если понадобится, я должен быть готов умереть за родину, но растят меня не для этого, и не в этом смысл моей жизни. Это может стать результатом кошмарного сбоя в ходе мировой истории, но не целью истории.

Мировоззрение путинской России эсхатологично, и это специфическая эсхатология. Главное событие мировой истории не грядет, оно уже случилось. Мы (то есть вот именно мы, нынешняя Россия, символом которой является наш великий президент) победили фашизм. Все уже было, и это «все» дает нам право лезть в чужие дела и учить современный мир, как правильно жить.

Смысл и оправдание путинской России – в прошлом, в войне, которая давно кончилась, именно поэтому вокруг нее натужно строят религиозный культ (уже без «псевдо», это настоящая религия войны). А если твой смысл в прошлом – будущего нет, оно избыточно, его не описать, единственное возможное описание сводится к мерзкой формуле «можем повторить».

Война оказывается логичным завершением мифа о России как осажденной крепости, место будущего занимает повторяющееся прошлое, да еще и подается эта прошедшая-грядущая война как веселая прогулка. Что нам ничтожные враги, когда у нас – лучший в мире президент. И ракеты. При Сталине великом колошматили мы жалких европейцев, и при Путине великом без проблем расколошматим. Для того и живем.

Беда не в форме, в которую детишек одевают, а в мыслях, которые за этой формой спрятаны.

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