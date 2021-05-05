Слон в посудной лавке

Представители частных военных компаний из России совершают преступления в Центральноафриканской республике. Об этом рассказывается в расследовании французского издания RFI. Журналисты сообщают, что получили доступ к многочисленным свидетельствам жертв российских наемников и секретным документам. Также они приводят места и даты некоторых преступлений.

О насилии российских «инструкторов», воюющих в ЦАР на стороне правительственных сил, говорилось и ранее, в докладе Рабочей группы ООН об использовании наемников, который вышел в конце марта. Представители российского посольства в ЦАР, куда обратилось RFI, раскритиковали этот документ и назвали информацию в нем спекуляциями. Также там заявили, что россияне в ЦАР «не являются наемниками». Но, пишет издание, они получают деньги от частных военных компаний, которые по-прежнему находятся вне закона.

Докладчики ООН выражали тревогу в связи с тем, что власти ЦАР все более широко используют частные военные компании, и тем, что эти компании тесно контактируют с миротворцами ООН. В документе упоминают, в частности, три российские группировки: это известная «ЧВК Вагнера», Sewa Security Services, которую считают ее филиалом, и Lobaye Invest SARLU, последние две существуют с 2017 года. В коммюнике говорится, что только с декабря 2020 года россияне в ЦАР были замешаны в массовых казнях, произвольном удержании людей под стражей, пытках при допросах, насильственных перемещениях населения и исчезновениях людей, атаках на гражданские объекты и на гуманитарных представителей. Об этом говорится и во внутренних докладах ООН, с которыми ознакомилось издание. К примеру, в одном из них зафиксировано «не менее ста жертв нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных FACA, либо их российскими союзниками, либо только российскими подразделениями в период с 1 января 2021 года по середину апреля». Одних только внесудебных казней в этом списке — 26, также в нем говорится об изнасилованиях и произвольных арестах.

Источники RFI в дипломатических кругах называют российских «инструкторов» в Банги, столице ЦАР, «слоном в посудной лавке». При этом для части населения россияне — «спасители», так как борются и с вооруженными группировками, к тому же их методы публично не критикуются. По данным RFI, сейчас в ЦАР находятся 800-2000 российских наемников, при этом посол страны в ЦАР говорил, что там находятся 535 россиян и называл их «инструкторами», которые не участвуют в боевых действиях, «если только их самих не атакуют».

В феврале правительственные войска ЦАР с российскими наемниками зашли в город Бамбари, где действовали повстанцы. Когда те, спасаясь, забежали в мечеть, где пряталось и гражданское население. Свидетели сообщили RFI, что стрелять по мечети начали без разбора. Источник ООН говорил, что никто не стал разбираться, кто из находящихся там был мятежником. Применялось в том числе тяжелое оружие. Такая же сцена в этот день произошла в городском медицинском центре. Всего после двух дней боев в Бамбари погибли как минимум 15 человек, в том числе, по словам свидетелей, «дети и старики». После официального освобождения Бамбари в городе также прошли зачистки, говорилось о произвольных арестах. В городе исчезают люди, многих арестовывают «по подозрению или доносу».

«Когда мы узнали, что русские прибывают, мы сочли это хорошей новостью», — заявил журналистам родственник одного из пропавших. «Но, когда мы видим, что они делают сегодня, мы задаемся вопросом, пришли они, чтобы атаковать мятежников, или нас, мирных жителей».

В конце декабря 2020 года на въезде в город Гримари россияне открыли огонь по грузовику с товарами и гражданскими лицами после того, как он не остановился на КПП. Три человека погибли, 15 были ранены. Свидетели объясняли, что водитель не успел остановить машину, потому что она плохо управлялась и КПП не было видно издалека. При этом, говорится в докладе ООН, стреляли не по колесам, а по кабине, где находились люди. Люди, которые проезжали блокпост на автобусах, говорили, что их останавливали и обыскивали, мужчин заставляли раздеться и искали на теле шрамы — это, якобы, может быть причиной для подозрений в повстанчестве.

В феврале в городе Ялоке ООН зафиксировала факт группового изнасилования, сообщалось, что в нем участвовало шестеро мужчин, которые выбили дверь в доме местной жительницы. При этом ООН подчеркивает, что такие обвинения касаются всех сторон конфликта. Ранее сообщалось о нескольких изнасилованиях в районе города Буар, в которых участвовали мятежники СРС.

В Босангоа местные жители сообщили о случаях грабежей, которые совершают российские наемники. «Они не покупают еду. Когда им хочется есть, они убивают зверей, которых разводят люди. (…) Они подбирают поролоновые матрасы, на которых спят люди, и даже пластиковые стулья.» — приводит RFI слова одного из свидетелей. В Безамбе сообщалось более чем о 120 сожженных домах и грабеже продовольствия.

11 января на рынке Нданга упало взрывное устройство, погибли 10 человек, 16 были ранены. RFI пишет, что в это время над территорией пролетал российский дрон.

Люди, с которыми говорили журналисты, называют происходящее в стране «атмосферой террора» и говорят, что многие хотели пожать жалобы на действия российских наемников, но затем отказывались, так как есть риск, что тогда их обвинят в повстанчестве. Кроме того, сообщалось, что некоторых пожаловавшихся убивали. Местные депутаты завили, что будут собирать данные и документировать происходящее, «ожидая возвращения мира». В одной из международных организаций журналистам также рассказали о большом количестве внесудебных казней и отметили, что не сообщают об этом «ради безопасности своих сотрудников».

В 2018 году в ЦАР были убиты российские журналисты, приехавшие снимать фильм о деятельности «ЧВК Вагнера»: Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев.