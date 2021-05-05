В Мьянме противники хунты заявили о создании сил народной обороны

CNN рассказывает о лагерях по подготовке бойцов, которые тренируются в джунглях. Здесь врачи и студенты учатся не только стрелять.

«Дюжина вооруженных новобранцев ползает по пыльной дороге, а цикады заглушают любой звук на их пути к маленькой деревне в джунглях Мьянмы. Это учебное занятие по организации засады, но угроза, к отражению которой они готовятся, реальна — военная хунта, захватившая власть в результате переворота», — говорится в репортаже телеканала.

Многие из тех, кто сбежал в джунгли, являются членами движения гражданского неповиновения (CDM), в рамках которого тысячи белых и синих воротничков, в том числе медиков и учителей, а также инженеров и рабочих, объявили забастовку, чтобы таким сопротивлением перевороту подорвать экономику. Теперь же они хотят научиться защищать себя от вооруженных сил Мьянмы, известных как Тамадо, которые продолжают убивать людей на улицах, используют гранатометы и минометы против своих граждан и охотятся на тех, кого хотят арестовать, во время ужасающих ночных рейдов по домам.

Противники хунты отправились на окраины страны, в районы, контролируемые этническими группировками, которые в течение 70 лет боролись с вооруженными силами, центральным правительством и друг с другом. Генерал-майор Нерда Бо Мья — начальник штаба Каренской организации национальной обороны (KNDO), одного из двух вооруженных крыльев Каренского национального союза (KNU), старейшей повстанческой группировки Мьянмы — возглавляет бесплатную базовую программу обучения.

«Это обязанность защищать жизнь, — говорит он. — Если мы не будем их обучать, кто им поможет?» По его словам, ни один из 200 протестующих против переворота, которых он обучал, раньше не держал в руках оружие. «Они довольно молоды, их возраст около 24-25 лет, некоторые из них — медсестры, а также врачи и медицинский персонал», — говорит он.

Новобранцам не только рассказывают, как обращаться с оружием, но и готовят к физическим трудностям боя, показывают приемы оказания первой помощи и обучают основам стрельбы. После прохождения обучения они должны вернуться в свои города и передать знания другим протестующим. Генерал Нерда Бо Мья отмечает, что последователям CDM нужно оружие, чтобы иметь шанс нанести поражение Тамадо, но не сообщил, предоставила ли им такое оружие его группа, или было ли изготовление бомб частью их учебного курса.

Он раскритиковал Китай и Россию за то, что они поддерживают военный режим, заявив, что остальной мир должен поддержать CDM, особо отметив Соединенные Штаты. Китай и Россия — крупнейшие по величине поставщики оружия в Мьянму. Оба согласились с резолюциями ООН, осуждающими насилие против мирных демонстрантов, но не переворот, и сопротивлялись введению эмбарго на поставки оружия в страну. Генерал говорит, что протестующие обеспокоены тем, что международное сообщество забудет о них: «Все они смотрят на американское правительство в поисках демократии и свободы, и если правительства Китая и России могут помогать жестокому коррумпированному военному режиму, то почему американское правительство не может помочь этим людям, которые стремятся к свободе и демократии в Бирме».