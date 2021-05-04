Доступ закрыть

Документ подготовила группа депутатов во главе с членом «Единой России» Василием Пискаревым. Согласно идее, избираться в Госдуму будет запрещено россиянам, которые причастны к деятельности организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими. Запрет будет распространяться на учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей глав таких организаций и их структурных подразделений, членов, и других лиц, причастных к деятельности этих организаций. Речь идет и о тех, кто «предоставлял денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь».

30 апреля Росфинмониторинг внес штабы Навального* в реестр организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Официально в список попало «общественное движение штабы Навального»*, которого никогда не было и нет, отмечали в команде политика. Но пока это не решение суда. 16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать штабы, а также ФБК** экстремистскими организациями, но решения пока нет. Между тем сеть штабов уже официально распущена.

«Создано еще одно универсальное препятствие для участия в выборах. В дополнение ко всем прочим поводам снимать или не допускать до участия неугодных кандидатов, приходится вводить еще один, — считает координатор движения «Голос» Дмитрий Нестеров. — В контексте планируемого расширения понятия экстремизма до любого сотрудничества/перепоста информации о ФБК**, Навальном (далее везде), можно на любой стадии снять любого кандидата, который попробует выйти за рамки спектакля легитимизации «победы» административного кандидата».

«Жертвовал хотя бы копейку в ФБК** в течение последнего года (!) — тебе нельзя баллотироваться в Госдуму. Работал координатором штаба Навального* в течение последних трех лет (!!) — тебе нельзя баллотироваться в Госдуму <…> Открытое, причем ретроспективное, поражение в правах сотен тысяч людей, настоящий фашизм», — негодует Леонид Волков.

Журналист Дмитрий Колезев отмечает, что, по оценкам Волкова, хотя бы один раз за год организациям Навального перечисляли деньги около 200 тыс. человек: «Все эти люди будут поражены в правах. Но надо считать за три года, так что еще больше».

Любовь Соболь уверена, что читать новый законопроект можно и нужно только так: «Мы, «Единая Россия», могущественная и всеми любимая партия власти, до жути боимся честной конкуренции на выборах».

Я так понимаю, что в предвыборном споре об эффективном избирательном барьере для «навальновцев» жаждущие крови сторонники линии «осуждать/сажать» столкнулись с конкуренцией со стороны адептов линии «просто принять закон и запретить», — рассуждает политолог Татьяна Становая. — На фоне первых вторые выглядят даже не такими людоедами. Но дело, конечно, не в степени политической кровожадности, а в том, что это проще, меньше шума, пыли, издержек».

«Медиазона» обращает внимание, что также в Госдуму внесли законопроект, который предлагает наделять статусом «нежелательной» иностранную организацию, которую российские власти уличили в финансовых связях с другой «нежелательной» организацией. Инициатива также запрещает россиянам участвовать в деятельности такой организации за рубежом. Кроме того, к рассмотрению предложен законопроект, который вносит изменения в Уголовный кодекс и увеличивает наказание за участие в деятельности «нежелательной» организации до четырех лет лишения свободы, а за руководство — до шести лет.

*Штабы Навального — общественное движение внесено Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

**ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.