В Петербурге суд арестовал художника Павла Крисевича за акцию против пыток и репрессий

Суд в Петербурге арестовал на 10 суток активиста Павла Крисевича, который вместе с Анастасией Михайловой 2 мая устроил выставку на открытом воздухе против политических репрессий. Об этом сообщает адвокат «Апологии протеста» Луиза Магомедова.

Крисевича признали виновным в повторном нарушении законодательства о митингах. Акция была направлена против пыток и репрессий и за свободу творчества, против политического бездействия большинства активистов и художников. Сейчас суд рассматривает дело в отношении Михайловой. Ей вменяют организацию публичного мероприятия без подачи уведомления.

2 мая художники выставили у памятника Пушкину на Площади искусств мольберты с картинами против политических преследований. Акция продлилась не более пяти минут. «Затем акция перекатились в автозак. Скорее всего, рядом был сотрудник центра «Э», — рассказывал Крисевич «Открытым медиа».

Ранее, 5 ноября 2020 года, Крисевича задержали на Лубянке за акцию в поддержку политзаключенных в образе горящего на кресте Христа. За эту акцию ему дали 15 суток ареста. На 25 суток его арестовывали в феврале 2021 года за акцию «Сферы души русского человека» — на Старом Арбате он влез в шар из колючей проволоки. Перед этим он отбыл 14 суток ареста за эту же акцию.



