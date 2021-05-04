The Telegraph: на Трампа собрали новое досье

Бывший сотрудник MI6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе досье на экс-президента США Дональда Трампа, пишет The Telegraph со ссылкой на источники. Стил ранее уже писал досье на Трампа, которое легло в основу расследования Мюллера о связях президента с Россией и вмешательстве Москвы в выборы 2016 года.



По информации The Telegraph, публикацию которой приводит РБК, второе досье Стила содержит необработанные данные, полученные его компанией Orbis Business Intelligence, занимающейся корпоративным шпионажем и защитой. Авторы досье делают новые заявления о вмешательстве России в выборы президента США, а также о наличии у Москвы видеозаписей, компрометирующих Трампа. Документ Стила может содержать сведения о контактах главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта с Россией.



Первое досье Стила на Трампа было опубликовано в 2017 году. В нем говорилось о связях Трампа и его соратников с Москвой и российскими спецслужбами. При этом, опубликовавшее документ издание BuzzFeed, тогда оговаривалось, что не все факты, попадающиеся в досье, им подтверждены или вообще поддаются проверке, а некоторые определенно неверны.