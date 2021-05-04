Страны G7 обсудят угрозы России и Китая

Во вторник министры иностранных дел стран «Большой семерки» намерены обсуждать угрозы, в том числе исходящие от Китая и России. Саммит проходит в Лондоне, где понедельник был посвящен двусторонним встреча и беседам глав внешнеполитических ведомств стран G7.

«Наша задача — не в том, чтобы усмирить Китай или подмять его под себя. Наша задача в том, чтобы сохранить международные отношения в том виде, в котором они существовали много лет, и в строительство которых государства вложили так много усилий, — цитирует Euronews госсекретаря США Энтони Блинкена. — Мы в настоящий момент изучаем действия Россия и тот курс, который эта страна изберет. Джо Байден, еще до того, как стал президентом, полагал, что если мы сочтем поведение России безответственным или агрессивным, мы на это ответим. Но мы не рассматриваем эскалацию в качестве такого ответа».

Сегодня министры также обменяются мнениями о ситуации в Мьянме, сложившейся после того, как хунта пришла к власти, будут обсуждаться события в Ливии, продолжающиеся военные действия в Сирии, вторую половину дня главы внешнеполитических ведомств посвятят происходящему в странах Африки, находящихся к югу от Сахары. Должны они затронуть и обстановку на Западных Балканах.