Bloomberg: Владимир Потанин — самый богатый человек России

На втором месте находится владелец НЛМК Владимир Лисин с состоянием $28,4 млрд (+$4,57 млрд с начала года). Третье место занимает председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов — его состояние Bloomberg оценивает в $28,1 млрд (+$5,19 млрд с начала года).
РБК отмечает, что рейтинг Forbes Real-time, отслеживающий состояние богатейших людей планеты в режиме реального времени, ставит Мордашова и его семью на первое место в списке богатейших россиян ($32,7 млрд). Потанин, по версии Forbes, с состоянием $29,3 млрд занимает третье место. Лисин также на втором, однако его активы Forbes оценивает на $1 млрд больше — $29,4 млрд.
Потанин был лидером российского списка Forbes до февраля 2021 года — после аварий на объектах «Норникеля» акции компании упали в цене, а вместе с ними и состояние ее владельца. Это позволило Мордашову обогнать Потанина и занять первое место в списке богатейших россиян.