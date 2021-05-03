250 журналистов из 63 стран потребовали от российских властей прекратить нападки на независимые СМИ

250 журналистов из десятков стран и изданий выступили в поддержку российских независимых СМИ, которые подвергаются преследованиям. В первую очередь речь идет о «Важных историях», DOXA и «Медузе»*.

«Во всемирный день свободы печати мы — сообщество независимых журналистов и СМИ из более чем 60 стран мира — призываем российское правительство выполнять свои обязанности по охране и защите свободы слова <…> Российские независимые СМИ находятся под серьезной угрозой. С того момента, как президентом России стал Владимир Путин, государство начало оказывать давление на независимые СМИ с помощью законодательных ограничений, смены собственников, штрафов и уголовных дел. Эта политика привела к тому, что теперь в российском медиамире доминируют СМИ, находящиеся под контролем государства или давних друзей Владимира Путина», — говорится в заявлении.



Авторы письма отмечают, что последние несколько месяцев атаки Кремля на остатки независимых медиа усилились. Они имеют в виду обыски у главного редактора «Важных историй» Романа Анина, уголовное дело против сотрудников журнала DOXA и признание «Медузы»* СМИ-иноагентом.



«Эти нападки на журналистов и СМИ в дополнение к десяткам ограничивающих свободу слова законов, принятых в последнее десятилетие, показывают, что Кремль намерен заставить замолчать независимые медиа и лишить российских граждан доступа к правдивой информации», — констатируют авторы обращения.

*«Медуза» — включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

