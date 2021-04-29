Главное в политике за 29 апреля

ГЛАВНОЕ

• Новое уголовное дело против Алексея Навального, Ивана Жданова и Леонида Волкова возбудил Следственный комитет — теперь их подозревают в создании НКО, посягающей на личность и права граждан. Осужденным по ч. 1 ст. 239 УК грозит до четырех лет лишения свободы, они также теряют право баллотироваться на любые выборные должности в течение пяти лет. «Посягательство на личность Путина и его друзей заключается в том, что ФБК* и штабы годами рассказывали о его воровстве. Очевидно, что Путин и его чиновники искренне считают: воровать — это их законное право. А ФБК* и штабы, когда борются с их воровством, на это право посягают», — прокомментировали дело сторонники Навального.

• О новом преследовании стало известно из материалов по иску прокуратуры о признании ФБК* и штабов Навального экстремистскими организациями. Сегодня адвокаты подали встречный иск о рассекречивании этого уголовного дела. Также они ходатайствовали о предоставлении им копий материалов и о допуске к делу самого Навального, который отбывает срок в колонии.

• Тюремный срок грозит и автору граффити с портретом Навального, которое появилось 28 апреля в Петербурге — полиция возбудила дело о вандализме по мотивам политической ненависти или вражды.

• Король в России голый, а последнее десятилетие утеряны, заявил Навальный в суде на апелляции по делу о клевете на ветерана: «И ваш голый проворовавшийся король хочет и дальше править, до конца. Ему наплевать совершенно на страну. Он вцепился в нее и хочет держать эту власть бесконечно. Но если он и будет править дальше, на смену потерянному десятилетию придет украденное десятилетие». Приговор судья оставила без изменения.

• Леонид Волков официально сообщил о роспуске региональной сети штабов Навального, отметив, что остаются «десятки мощных и крутых региональных политиков», тысячи их сторонников, «сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами».

• 2,5 года колонии получил экс-координатор штаба Навального в Архангельске Андрей Боровиков за репост общедоступного клипа группы Rammstein.

• Не существует «дна», которого могут достичь власти, уверен доцент ВШЭ Алексей Захаров: «Важно максимально гласно давать отпор репрессиям. О репрессиях необходимо писать, их необходимо обсуждать и публично осуждать. Не может и не должно быть приемлемых форм репрессий. Штраф — это покушение на собственность, на то, что было нажито подчас непосильным трудом. Круглосуточная слежка и ограничение в праве передвигаться более уместны в тюрьме, чем в нормальной жизни. Журналисты — это наши глаза и уши, руки прочь от журналистов. Осуждать репрессии — это гражданский долг каждого и элементарный вопрос самосохранения».

ТЮРЬМА

• 1,8 млн руб. требуют от МВД 20 узники спецприемника «Сахарово», отсидевшие там сроки за участие в зимних протестах — они говорят об унижении человеческого достоинства, отсутствии медпомощи, средств гигиены и спальных мест.

• Выходить на свободу досрочно смогут заключенные, работая на предприятиях Байкало-Амурской магистрали, труд мог бы стать альтернативой тюремному заключению, заявили во ФСИН. Ранее сообщалось о планах привлечь сидельцев к строительству БАМа из-за нехватки рабочих на магистрали.

• Журналист и правозащитник Зоя Светова выдвинута в состав Общественной наблюдательной комиссии Москвы на место исключенной Марины Литвинович. В течение 20 дней Общественная палата должна принять решение.

РОССИЯ И МИР

• Европарламент принял резолюцию о действиях ЕС в случае нападения России на Украину — документ предусматривает остановку импорт нефти и газа из России, исключение ее из платежной системы SWIFT, заморозку активов близких к Кремлю олигархов и их семей.

• О высылке российского дипломата сообщили власти Болгарии. При этом София призывает Москву «помочь в расследовании взрывов на складах» боеприпасов.

• В ФСБ заявили, что в ряде регионов России задержали 16 сторонников украинской радикальной группы «М.К.У.», которые готовили теракты.

В МИРЕ

• О погибших сообщают из зоны конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана — спор из-за водозабора перерос в перестрелку. Появились сообщения о применении минометов. Стороны стянули к границе дополнительные военные силы. К вечеру договорились о прекращении огня.

• Новый социальный план на $1,8 трлн предложил президент США Джо Байден в своем первом обращении к обеим палатам Конгресса. К эскалации с Россией он не стремится, но при встрече с Владимиром Путиным хотел бы обсудить ситуацию на Донбассе.

• Запретили стоять в очередях жителям Туркменистана — это, по мнению чиновников, «дискредитирует имидж президента» Гурбангулы Бердымухаммедова.

• Китай вывел на орбиту основной модуль своей будущей космической станции. Ожидается, что на ее постройку уйдет два года.

ВАЖНО

• Интернет-издание «Медуза»** после признания его СМИ-иноагентом объявило сбор денег для продолжения работы.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** «Медуза» — включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.