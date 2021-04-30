«Нападки на меня — нападки на моих подзащитных»

К моменту, когда началось заседание суда по избранию меры пресечения Павлову, стало известно, что рапорт о признаках преступления в его действиях подписал лично глава ФСБ Александр Бортников. Фотографию документа в своем Telegram-канале опубликовал РБК со ссылкой на коллегу Павлова Евгения Смирнова. Тот сообщил, что рапорт был отправлен главе СК Александру Бастрыкину, и отметил, что Бортников редко подписывает подобные документы, а для возбуждения дела против адвоката достаточно санкции главы регионального СК.

Сам Павлов перед заседанием суда заявил, что считает дело против него местью за «принципиальную позицию по ряду дел, которые ведет ФСБ». Ранее его коллеги по «Команде 29» сообщали об угрозах от Александра Чебана, следователя по делу бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. «Он говорил в лицо: вы нам стоите поперек горла, мы сделаем все, чтобы вас посадить», — рассказал Смирнов. Позже стало известно, что обвинение против адвоката действительно связано с делом Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене. В частности, причиной возбуждения дела назвали то, что адвокат передал в газету «Ведомости» постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а затем рассказал СМИ, что в деле появился анонимный секретный свидетель под псевдонимом.

Коллеги Павлова отмечают, что сама по себе ст. 310 УК, по которой ему предъявлено обвинение, не является тяжелой, максимальное наказание по ней — три месяца ареста. Но она может сделать невозможной для адвоката защиту обвиняемых в суде — пожизненно. «А также [привести] к повсеместному снижению процессуальной активности защитников и продолжению тенденции к закрытости уголовного процесса», —написал в своем Telegram-канале адвокат Михаил Беньяш.

Глава «Агоры» Павел Чиков назвал преследование адвокатов по этой статье довольно редко используемым приемом. Он перечислил несколько громких дел по этому поводу и отметил, что после решения Конституционного суда, который «обязал внести изменения в УПК, запрещающие следователям ограничивать их (адвокатов) в распространении определенной информации по делу — в том числе в связи с обращением в ЕСПЧ» в применении статьи наступила долгая передышка.

«Ситуация начала меняться в 2021. В январе уголовное дело по статье 310 УК было возбуждено в отношении известного адвоката в Ульяновске Ирины Савельевой. В ее жилье прошёл обыск. В отношении Ивана Павлова Минюст дважды вносил представления о разглашении данных следствия по делу Ивана Сафронова в адвокатскую палату с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности. Палата Петербурга оба раза в возбуждении дисциплинарки отказывала. Видимо, инициаторы решили пойти путём уголовного преследования», — написал Чиков в своем Telegram-канале.

По делу главы «Команды 29» прошло несколько обысков. Рано утром силовики пришли в гостиничный номер в Москве, где он остановился. Затем следственные действия прошли у его жены в Петербурге, после чего тещу адвоката, приехавшую поддержать дочь, увезли в больницу с инсультом. Кроме того, более девяти часов шел обыск у IT-специалиста Игоря Дорфмана. После этого силовики пришли в петербургский офис самой «Команды 29». Наконец, уже вечером с обыском приехали на дачу Ивана Павлова в Выборгском районе Ленобласти.

Адвокат Карина Москаленко назвала задержание Павлова «настоящим ЧП» и заявила, что направила срочное сообщение в Штаб-квартиру Международной Комиссии Юристов в Женеве. «Прошу о немедленной акции со стороны этой всемирной организации по защите людей юридической профессии», — написала Москаленко на своей странице в Facebook.

Защитники из «Апологии протеста» назвали преследование «актом давления со стороны силовиков». «Команда 29» всегда показывала все, что скрыто в «секретных» делах. Сейчас тот самый момент, когда нужно поддержать их работу», — написали они, призвав оформить пожертвование объединению.

«Команда 29» во многих случаях защищает обвиняемых по резонансным делам. В списке — дело 2015 года о засекречивании военных потерь в мирное время, дело о воспрепятствовании реализации избирательных прав граждан с участием «Псковского Яблока», потерпевшими в котором выступили все кандидаты в губернаторы региона, дело топ-менеджера ИнтерРАО Карины Цуркан, обвиненной в госизмене, дело ученого Виктора Кудрявцева, о смерти которого стало известно рано утром, дело журналиста Ивана Сафронова и дело о признании организаций, связанных с Алексеем Навальным, экстремистскими. Именно с последним наблюдатели связывают преследование Павлова.

За Павлова и «Команду 29» вступилось адвокатское сообщество: его готова защищать Адвокатская палата Петербурга, омбудсмен города Александр Шишлов назвал задержание «актом устрашения», а коллеги Павлова опубликовали петицию в его защиту к ФСБ. Под еще одной петицией, на сайте change.org, может подписаться любой желающий. На 19:30 МСК это сделали уже около 2 тыс. человек.