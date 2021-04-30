Суд им не указ

Между тем, суд может вынести решение по этому делу не раньше чем через 2,5 недели. Заседание назначили на 17 мая. Znak.com отмечает, что Росфинмониторинг может включить в список экстремистов даже без судебного решения, если речь идет о делах, связанных с экстремизмом. Такая норма в законодательстве установлена, например, для того чтобы пресечь финансовую деятельность потенциальных террористов и экстремистов.
Юридически «общественной организации штабы Навального» никогда не было и нет, отметили в команде политика.
16 апреля прокуратура Москвы потребовала через суд признать ФБК**, ФЗПГ** и штабы Навального* экстремистскими организациями. Позже стало известно, что дело засекретили из-за якобы наличия в материалах гостайны. По версии ведомства, организации работают, чтобы «создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». После этого региональные штабы Навального сначала объявили о приостановке деятельности, а 29 апреля Леонид Волков сообщил об их роспуске.
*Штабы Навального — внесены в список организаций, причастных к экстремизму и терроризму.
*ФБК, ФЗПГ — организации входят в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.