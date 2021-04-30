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#Репрессии

Суд им не указ

30.04.2021

Штабы Навального* включили в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму, информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга
Штабы Навального* внесли в реестр, не дожидаясь решения суда по делу о признании их, а также других организаций, связанных с оппозиционером, экстремистскими. Других юридических лиц в списке нет, эта организация стала первой. 

Между тем, суд может вынести решение по этому делу не раньше чем через 2,5 недели. Заседание назначили на 17 мая. Znak.com отмечает, что Росфинмониторинг может включить в список экстремистов даже без судебного решения, если речь идет о делах, связанных с экстремизмом. Такая норма в законодательстве установлена, например, для того чтобы пресечь финансовую деятельность потенциальных террористов и экстремистов.

Юридически «общественной организации штабы Навального» никогда не было и нет, отметили в команде политика.

16 апреля прокуратура Москвы потребовала через суд признать ФБК**, ФЗПГ** и штабы Навального* экстремистскими организациями. Позже стало известно, что дело засекретили из-за якобы наличия в материалах гостайны. По версии ведомства, организации работают, чтобы «создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». После этого региональные штабы Навального сначала объявили о приостановке деятельности, а 29 апреля  Леонид Волков сообщил об их роспуске.

*Штабы Навального — внесены в список организаций, причастных к экстремизму и терроризму. 
*ФБК, ФЗПГ — организации входят в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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