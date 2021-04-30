В офисе «Команды 29» идут обыски

Следователи пришли с обыском в офис «Команды 29» в Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Обыск проводит СК. Ранее следственные действия начались в квартире жены главы правозащитного объединения Ивана Павлова. К самому адвокату рано утром пришли с обыском в московскую гостиницу, его задержали и должны повезти на допрос в СК.

Коллега Павлова Евгений Смирнов сообщил СМИ, что защитнику вменяют разглашение данных предварительного следствия. О чем конкретно идет речь, пока неизвестно. Коллеги адвокатов отмечают, что дело по этой статье может лишить главу «Команды 29» возможности представлять подзащитных в суде.

«Это разглашение тайны следствия. Она небольшой тяжести, но осуждение по ней приведёт к пожизненному лишению Павлова права работы в суде - спасибо ФПА за поправки в наш закон. А также к повсеместному снижению процессуальной активности защитников и продолжению тенденции к закрытости уголовного процесса», — написал в своем Telegram-канале адвокат Михаил Беньяш.

Глава «Агоры» Павел Чиков отмечает, что преследование адвокатов по ст. 310 УК — «довольно редко используемый прием». По его словам, по этому поводу было несколько громких дел, но затем наступил перерыв.

«Ситуация начала меняться в 2021. В январе уголовное дело по статье 310 УК было возбуждено в отношении известного адвоката в Ульяновске Ирины Савельевой. В ее жилье прошёл обыск. В отношении Ивана Павлова Минюст дважды вносил представления о разглашении данных следствия по делу Ивана Сафронова в адвокатскую палату с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности. Палата Петербурга оба раза в возбуждении дисциплинарки отказывала. Видимо, инициаторы решили пойти путём уголовного преследования», — написал он в своем Telegram-канале.

Павлов работает по делу о признании ФБК* экстремистской организацией, а также защищает бывшего корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

*ФБК — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

