США арестовали россиянина Стерлингова по обвинению в отмывании денег

Роман Стерлингов арестован в США по обвинению в отмывании денег. Россиянина называют основным руководителем сервиса по незаконному переводу криптовалюты.

Помимо российского, у Романа Стерлингова есть также гражданство Швеции. Reuters пишет, что ему грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. Арестованному вменяют отмывание средств, полученных незаконным путем, осуществление денежных переводов без лицензии и управление бизнесом по незаконному переводу средств. По материалам дела, он осуществлял незаконную деятельность с октября 2011 года по 26 апреля 2021-го.

Стерлингова в США называют основным руководителем онлайн-сервиса Bitcoin Fog для незаконного перевода и легализации криптовалют. За указанный период с его помощью пользователи перевели не менее 1,2 млн биткоинов на сумму свыше $335,8 млн.