Рейтинг Собянина среди москвичей оказался выше, чем у Путина

В преддверии выборов в Госдуму москвичей спросили о том, за кого они готовы проголосовать, если среди кандидатов будут Владимир Путин, Алексей Навальный, Михаил Мишустин и Сергей Собянин. Соцопрос провели политтехнологи Павел Дубравский и Артемий Введенский с помощью специалистов компаний Russian Field и Дубравский Консалтинг, пишет «МБХ медиа».

В ближайшее воскресенье Путина готовы поддержать на выборах 52,6% москвичей. В основном это люди от 45 лет и старше. За Собянина проголосовали бы 55,1% жителей Москвы. За кандидатуру Мишустина свои голоса отдали бы 45,2%, а за Навального — 15,8%. Основной электорат оппозиционера — люди от 18 до 29 лет.

Низкий рейтинг Навального эксперты объясняют объемом ресурсов для донесения своих контента и повестки до населения. «Большинство каналов коммуникаций, которые видит среднестатистический москвич — это интернет, соцсети, новостные агрегаторы. В большинстве из них информация об Алексее Навальном подается негативно, либо через призму уголовных дел и тд, — объясняет Павел Дубравский. — Поэтому, когда абсолютное большинство каналов работает против конкретного политика — его рейтинг будет низким».

При этом, у Навального этих каналов меньше, чем у власти, уверен Дубравский, и поэтому у него нет возможности перебить федеральное ТВ и попасть «в каждый утюг», чтобы повлиять на отношение к оппозиционеру.

ПАРТИИ

Что касается партий, то большинство респондентов отдали бы голоса «Единой России», но это всего — 22,9%. Второе место заняла бы ЛДПР —10,1%. «Зеленые» набрали 9%, по 8% — ПАРНАС и «Родина», а КПРФ лишь 5,8%. Все остальные партии набирают меньше 5%. «Справедливой России — За Правду» симпатизируют 4% москвичей, «Яблоку» — 4,2%.

Самым популярным ответом на вопрос — за какую партию вы бы проголосовали? — стал: «Ни за одну из перечисленных», он набрал 28,1%. Еще 14,9% респондентов затруднились ответить.

«30% населения Москвы не видят для себя партию, за которую они могли бы проголосовать. Причем речь о людях, которые хотели бы участвовать в выборах, но считают, что выбора-то у них толком и нет», — отметил Павел Дубравский.