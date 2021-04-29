Жителям Туркмении запретили стоять в очередях в магазины

В Туркменистане стали следить, чтобы жители не собирались в очереди у магазинов. По мнению чиновников, это «дискредитирует имидж президента» Гурбангулы Бердымухаммедова.

По данным «Радио Азатлык»*, от граждан потребовали не собираться в очереди у государственных магазинов в Ашхабаде две недели назад. Теперь им нужно предварительно регистрироваться и ходить за товарами строго по времени после того, как им позвонит продавец. В Туркменабаде разрешили собираться в очереди не более чем из четырех человек. Остальным, пишут СМИ, приходится ждать в подъездах ближайших домов.

За очередями внимательно следит полиция, в Туркменабаде в итоге начали продавать товары через черный ход. Если люди начинают возмущаться, им грозят арестом и исключением из очереди.

В государственных магазинах в Туркмении продают товары по субсидированным ценам с 6 до 8 утра. Они быстро заканчиваются, поэтому уже долгое время люди с утра выстраиваются в очереди у таких торговых точек. В месяц один человек может купить там 1 л. хлопкового масла, 1 л. подсолнечного масла, 1 кг сахара и 1 кг риса, другие товары появляются редко. Если паек не купили в течение квартала, он сгорает.

В целом покупательская способность у жителей Туркмении упала после начала кризиса. Он продолжается несколько лет, за это время курс национальной валюты серьезно снизился, у многих не хватает денег, чтобы покупать продукты в частных магазинах и на рынках.

*«Радио Азатлык» —

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