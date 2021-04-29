«Отпускаем в свободное плавание»

После решения прокуратуры об ограничении работы штабов Алексея Навального глава сети Леонид Волков сообщил об официальном роспуске организаций в регионах.

«Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация — только «эксперты» из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального», — заявил он.

При этом он отметил, что остаются «десятки мощных и крутых региональных политиков», тысячи их сторонников, «сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами».

«Мы не сможем их финансировать, помогать с дизайном или IT-решениями. Мы не будем ставить им задачи. Но мы знаем, что они сами отлично справятся», — отметил Волков.

26 апреля прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального. Им запретили размещать материалы в интернете, организовывать массовые акции, а также участвовать в выборах и референдумах. После этого штабы заморозили свою деятельность в соцсетях, переименовали свои паблики, а некоторые сообщили о закрытии. На следующий день Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил работу Фонда борьбы с коррупцией*.

16 апреля прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с требованием признать ФБК* и штабы Навального экстремистскими организациями. Дело и процесс закрыли, так как в материалах якобы присутствует гостайна. Прокуратура утверждает, что организации «дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, что в целом ряде случаев подтверждается вступившими в законную силу судебными актами». При этом действуют они «в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России», а их реальная цель — «создание условий для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария «цветной революции».

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.