ФСБ сообщила о задержании сторонников украинской радикальной группировки

В ФСБ заявили, что в ряде регионов России задержали 16 сторонников украинской радикальной группы, которые готовили теракты. Сподвижников «М.К.У.» задержали в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславль-Залесском, передает «Интерфакс».

По данным ФСБ, они причастны к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан. При обысках у них обнаружены видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, которые отправлялись главарю «М.К.У.».