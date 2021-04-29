Дело художников

О возбуждении уголовного дела сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований». Расследование ведется по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).

Ну а чем еще заняться полиции? Не преступников же ловить pic.twitter.com/eH0occRcF7 — Илья Яшин (@IlyaYashin) April 28, 2021

Граффити с портретом Алексея Навального и надписью «Герой нового времени» в центре Санкт-Петербурга в Пушкарском саду появилось рано утром 28 апреля. Как пишет «Фонтанка», сообщение в полицию о нем поступило почти одновременно с первыми новостями в СМИ. В 9 утра на место прибыла следственно-оперативная группа. Эксперты взяли соскобы краски и проверили рядом расположенные мусорные баки. В 10 утра приехали сотрудники «Россетей» и закрасили граффити желтой краской.

























Между тем, как сообщает «Ротонда», в Петербурге сегодня появилось новое граффити с надписью «Герой нашего времени» — на этот раз художник изобразил сотрудника полиции в шлеме и маске.







Нарисованный на будке силовик продержался почти на 5 часов. К 16 часам коммунальщики закрасили и его.

