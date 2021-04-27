Главное в политике за 27 апреля

ГЛАВНОЕ

• Как минимум к четырем московским журналистам пришла полиция, предъявив претензии в связи с акцией в поддержку Алексея Навального. Корреспондента телеканала «Дождь» Алексея Коростелева полиция задержала дома и увезла в отдел для составления протокола за участие в несогласованной акции — 21 апреля он работал, у него было редакционное задание, пресс-карта и жилет с надписью «Пресса». Позже его отпустили без протокола, взяв две объяснительные и обязательство о явке. С аналогичными обвинениями полиция пришла к корреспондентам «Эха Москвы» Олегу Овчаренко и «Комсомольской правды» Александру Рогозе. Журналист «Медузы»* Кристина Сафонова отказалась открывать дверь, позже ее попросили прийти в полицию для дачи объяснений.

• Вечером в понедельник сотрудники полиции задержали доктора исторических наук, религиоведа, профессора РГГУ Александра Агаджаняна, политика Леонида Гозмана. Писателя Дмитрия Быкова вызвали в отдел полиции для составления административного протокола об участии в митинге. На Быкова протокол пока решили не составлять и обязали прийти в полицию позднее.

• На акции 21 апреля силовики в Москве использовали массовый подробный биллинг для слежки за демонстрантами — у всех, кто находился в зоне проведения акций, фиксировались локация, отправляемые файлы, метаданные, выяснило издание Readovka. Теперь силовики могут преследовать их на основе собранной информации. «Точечные репрессии намного лучше уличного насилия хотя бы в том смысле, что их не видно, — пишет политолог Аббас Галлямов. — Даже если поход каждого вызванного на допрос участника протеста будет снят соратниками и выложен в интернет, с точки зрения возбуждения негативных эмоций у сторонней аудитории это все равно даст гораздо меньший эффект, чем картинка озверевших ОМОНОвцев, которые избивают женщин и подростков».

• На 10 суток арестовали правозащитника Сергея Давидиса из-за ретвита анонса акции 21 апреля.

• «Еще два года назад система была менее агрессивной по отношению к собственным гражданам. Сейчас она с каждым днем становится все опаснее и кровожаднее, — отмечает публицист Николай Подосокорский. — И одно можно сказать точно: аппетиты ее будут лишь расти, потому что почувствовавшая вкус крови и безнаказанности армия силовиков остановиться уже не может».

• «Самое точное, научно выверенное и бесспорное название новой тактики узурпатора и его подручных — это, конечно, ТЕРРОР, — уверен политолог Александр Шмелев. — Для этой машины нет никаких иерархий, былых заслуг, возраста, пола и здравого смысла».

• «Подвергая репрессиям теперь уже видных и с мировым именем ученых за их желание быть гражданами своей страны, нынешняя российская власть перешла еще одну красную черту, стремительно приближая свою гибель», — считает историк, политолог Андрей Зубов.

НАВАЛЬНЫЙ

• Мосгорсуд ограничил работу Фонда борьбы с коррупцией** Алексея Навального в рамках иска о признании организации экстремистской. Прокуратура требовала запретить фонду распространять информацию о себе в СМИ и интернете, проводить и организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, пользоваться банковскими счетами (за исключением уплаты налогов и зарплат). Решение суда не повлияет на работу ФБК**, утверждает директор фонда Иван Жданов.

• 26 апреля прокуратура наложила аналогичные запреты на региональные штабы Навального.

• Навальный в новом письме из колонии поблагодарил врачей, которые лечат его последний год: ««Врач — благородная профессия» — это вроде какой-то штамп. Но сейчас я знаю, что для очень многих медиков это жизненный девиз. И я им очень благодарен <…> Моим тюремным, тамбовским врачам тоже спасибо. Ну в конце концов я понимаю, что они просто в тех рамках, что им задало начальство, а тем — Кремль. Но я вот вижу сейчас, люди искренне пытаются помочь».

• Призванные следить за соблюдением прав заключенных ОНК превратились в подконтрольные ФСИН организации, пишут «Важные истории». Правозащитников в них практически не осталось, их место заняли силовики в отставке и предприниматели, лояльные тюремному ведомству.

ЭПИДЕМИЯ

• Общая смертность в России выросла почти на 18% за 2020 год. Ожидаемая продолжительность жизни в стране снизилась на 1,84 года, до 71,5 года.

• Отказался от импорта российской вакцины «Спутник V» бразильский регулятор — причиной стали «неотъемлемые риски» и «серьезные дефекты». Разработчики вакцины не предоставили достаточного объема информации, который подтверждал бы ее надежность, качество и эффективность.

• Индия бьет печальные рекорды — за сутки зафиксировали более 323 тыс. случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране, где сейчас развивается самая масштабная вспышка инфекции, превысило 17,6 млн человек, почти 198 тыс. скончались.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Власти России могут засекретить бухгалтерскую отчетность компаний, попавших под зарубежные санкции, и предприятий ОПК. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство.

• На 906 млн руб. оштрафовала компанию Apple антимонопольная служба России — дело было возбуждено по заявлению АО «Лаборатория Касперского».

• Ожидания инфляции у россиян вдвое превысили оценку ЦБ и показали максимум за четыре года — основным причинами стали трехкратное ускорение роста цен на продукты и бензин, а также очередное падение курса рубля в конце марта-начале апреля.

РОССИЯ И МИР

• Россия до конца мая выйдет из Договора по открытому небу, который позволяет странам совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. В ноябре 2020 года из соглашения вышли США.

• США создадут центр защиты от «злонамеренных действий» со стороны России, Китая и других государств — разведка будет собирать информацию о возможном враждебном влиянии других стран и предупреждать власти об угрозах.

• Китай намерен ужесточить борьбу со шпионажем в госучреждениях и бизнесе.

• МИД Украины объявил «нежелательным лицом для пребывания в стране» российского консула в Одессе.

*«Медуза» — включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.