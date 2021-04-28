Аресты, обыски, обстрел

Адвокат Михаил Бирюков рассказал «ОВД-Инфо», что после акции полицейские приходили к Анне Борзенко несколько дней и просили прийти в отдел для составления протокола, при этом официальной повестки ей не давали. Когда женщина пришла в ОВД, ей показали записи с камер видеонаблюдения, на которых не было ни перекрытий дорог, ни участия самой женщины в акции.
После акции в поддержку Навального силовики начали приходить к участникам митинга и активистам, которые писали о нем в сети. В том числе обыски прошли минимум у пяти московских журналистов, корреспондент из Тамбова Сергей Степанов получил 30 суток ареста несмотря на то, что работал на акции с пресс-картой. Сегодня арест на 20 суток за участие в акции 21 апреля получил воронежский правозащитник и юрист Общественной правозащитной приемной Борис Супренок, его признали виновным в повторном нарушении правил проведения акции.
Сегодня в Петербурге официально сообщили о прекращении деятельности местного штаба Навального после того, как организацию потребовали признать экстремистской. В Мурманске неизвестные обстреляли окна уже бывшего офиса штаба. На стеклах осталось не менее 10 следов от пуль. Экс-главу организации в регионе Виолетту Грудину сегодня также оштрафовали на 75 тыс. рублей за организацию акции 21 апреля.
Преследования касаются не только последней акции в поддержку Навального. Накануне журналистке издания «Вольница» Елизавете Лошак выписали штраф в 200 тыс. рублей за нарушение правил проведения митинга. Ее задержали днем ранее на акции Либертарианской партии в поддержку Михаила Светова. На акции девушка работала с пресс-картой и редакционным заданием. Сегодня утром полицейские пришли с обыском к барнаульскому активисту Виктору Рау, который является фигурантом дела по «дадинской» статье о неоднократном нарушении правил проведения митинга или пикета. Наконец, сегодня силовики пришли домой к политику Дмитрию Гудкову. Им не открыли дверь, визит также может быть связан с акцией 21 апреля.