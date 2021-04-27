Суд ограничил деятельность ФБК*

«Судьей Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций «ФБК»*, «ФЗПГ»*. Сам перечень запретов мы не приводим, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме, определение не подлежит публикации. Копии определения направляются судом в адрес сторон», — сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

26 апреля прокуратура Москвы запретила штабам Навального размещать материалы в интернете, организовывать массовые акции, а также участвовать в выборах и референдумах. После этого штабы заморозили свою деятельность в соцсетях, переименовали свои паблики, а некоторые сообщили о закрытии.

Адвокату Ивану Павлову пока неизвестно, что именно суд запретил ФБК*, но, по его словам, прокуратура требовала у запретить фонду распространять информацию о себе в СМИ и интернете, проводить и организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, пользоваться банковскими счетами (за исключением уплаты налогов и зарплат).



Директор ФБК* Иван Жданов заявил «МБХ медиа», что организация ничего не будет предпринимать в связи с решением суда: «Это не приостановление деятельности, это запрет на определенные действия. Мы их внимательно просмотрели из ходатайства. Они даже сформулированы безграмотно. Как-то учитывать эти запреты в своей деятельности не планируем».

16 апреля прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с требованием признать ФБК* и штабы Навального экстремистскими организациями. Дело и процесс закрыли, так как в материалах якобы присутствует гостайна. Прокуратура утверждает, что организации «дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, что в целом ряде случаев подтверждается вступившими в законную силу судебными актами». При этом действуют они «в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России», а их реальная цель — «создание условий для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария «цветной революции».

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и ФЗПГ — организации внесены в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.