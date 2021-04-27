Силовики, казаки и лояльный бизнес: кто состоит в российских ОНК

Расследование проводилось совместно с организацией «Зона права». Авторы изучили составы ОНК в регионах, где отмечались самые громкие истории с пытками и убийствами заключенных. Так, ОНК Владимирской области возглавляет Вячеслав Куликов. В 2018 году правозащитники обвинили его во лжи после громкой истории с заключенным Давидом Мдиванишвили, который лишился части языка. Силовики заявили, что мужчина откусил его себе, а заодно выбил передние зубы. Куликов после встречи с заключенным подтвердил слова прокуроров. В 2021 году, после того, как Алексей Навальный начал голодовку в колонии, в ОНК Владимирской области политика назвали симулянтом.

Куликова выдвинула в члены комиссии областная Общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы. Его заместителя в ОНК, депутата от «Единой России» Владимира Григоряна, который почти 30 лет отработал во ФСИН, выдвинула организация ветеранов «Боевое братство». Она же выдвигала в ОНК Валерия Назарова, майора милиции и экс-начальника одного из владимирских ИВС. Член комиссии, пенсионер МВД Владимир Александров в 2007-2021 возглавлял фирму «Владторгмонтаж», которая ремонтировала холодильники для института ФСИН. В целом около 70% членов ОНК Владимирской области оказались аффилированными с властью и силовыми ведомствами.

В ОНК Петербурга 40 человек, и 17 из них связаны с властью или силовиками. Ее председатель Александр Холодов также входит в Общественную палату России, которая избирает членов ОНК, и во «Всероссийское общество автомобилистов». В этом же обществе состоят члены петербургской ОНК Валерий Солдунов, Георгий Красавцев и Андрей Марков, Солдунов также входит в Общероссийский народный фронт. Еще один член городской ОНК Владимир Дегтярев владеет компанией «Стройреестр». Летом 2020 года она заключила контракт на ремонт в ИК-6, а до этого другая его компания «Альфа 78» работала с МВД. При этом в комиссию с 2019 года не входят правозащитницы Екатерина Косаревская и Яна Теплицкая, в 2018 году рассказавшие об избиениях и вымогательствах в СИЗО «Кресты». Бывший замглавы горосдкой ОНК Леонид Агафонов рассказал изданию, что в созыв комиссии может не попасть «любой, кто критикует систему». «Их заменяют или бывшие силовики, или лояльные системе, или занимающиеся бизнесом с этой системой. Всех правозащитников с идейной закваской потихонечку вывели, потому что они активно посещали тюрьмы и активно информировали общество о том, что происходит».

Челябинскую ОНК, в которой более 55% членов связаны с властями и силовиками, возглавляет руководитель местного «Боевого братства» Василий Катанэ. На его избрание правозащитники реагировали фразами «готовимся к пыткам и убийствам». «Больше никто не напишет в вашу защиту жалобу, не поможет улучшить условия содержания, не зафиксирует побои и не защитит от пыток», — писала правозащитница Оксана Труфанова.Замглавы комиссии Алексей Анисимов является атаманом казачьего общества и членом общественного совета при МВД. Также в ОНК и в казачье общество входят бывший военный Павел Воронин и эксперт региональной Общественной палаты Василий Кошмар. Структуры казачьего общества заработали десятки миллионов рублей на госконтрактах по охране. Правозащитников, как и в Петербурге, не принимают в состав ОНК, по их словам, нынешний созыв вообще не посещает тюрьмы.

В ОНК Нижнего Новгорода входят бывший замглавы областного ГУ ФСИН Андрей Мастрюков и экс-начальник областной прокуратуры Сергей Полудневич. «Еще 11 человек — это бывшие военные, сотрудники МВД и академии МВД, а также члены организаций по поддержке ветеранов боевых действий и по военно-патриотическому воспитанию молодежи», — пишут «Важные истории». По их данным, также там состоят бизнес-партнеры, коллеги и родственники председателя и других членов комиссии. Глава местной ОНК Михаил Тараканов — бывший военный, член Общественного совете при ГУ МВД по Нижегородской области и председатель трех ветеранских организаций.

В ОНК Карелии восемь из десяти членов связаны с силовиками. Когда там отбывал наказание Ильдар Дадин, его избивали, но в комиссии говорили, что активист на встрече с ними «выглядел превосходно и улыбался». В Мордовии с властями и силовыми структурами аффилированы восемь из 11-ти членов комиссии. Два человека — священники, еще один более 20 лет прослужил в ФСБ, а его брата называли причастным к непрозрачным поставкам в больницы региона аппаратов ИВЛ. Во время заключения в Мордовии участница Pussy Riot Надежда Толоконникова рассказывала о рабских условиях труда в колонии. В ОНК ее слова называли «нагнетанием обстановки».