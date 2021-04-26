Деятельность штабов Навального приостановлена

Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального и попросила Мосгорсуд приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией* до решения по иску об экстремизме. В пресс-службе «Команды 29» отметили, что решения по ФБК* пока не принято, передает «МБХ медиа». «Адвокаты вышли на связь, подтвердили, что решение по ФБК* еще нет, оно будет вынесено в течение суток», — сказали в пресс-службе.

«Государство в лице прокурора Москвы и всея Черногории Дениса Попова очень четко и ясно отвечает на вопрос о том, чего боится Путин. Расследований. Митингов. Умного голосования», — отреагировал на решение суда руководитель сети штабов Леонид Волков. Он также заметил, что организации «Общественное движение «Штабы Навального» не существует. Есть отдельные конкретные юридические лица.

Теперь им запрещено размещать материалы в интернете, организовывать массовые акции, а также участвовать в выборах и референдумах.

16 апреля прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с требованием признать ФБК* и штабы Навального экстремистскими организациями. Дело и процесс закрыли, так как в материалах якобы присутствует гостайна.

Прокуратура утверждает, что эти организации «дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, что в целом ряде случаев подтверждается вступившими в законную силу судебными актами». При этом действуют они «в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России», а их реальная цель — «создание условий для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария «цветной революции».

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.