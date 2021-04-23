Алексей Навальный выходит из голодовки

Вот что пишет Навальный в переданном через адвоката посте в Instagram:«Как говорила Алиса из «Страны чудес»: здесь надо бежать, чтобы остаться на месте. А чтобы куда-то добраться, надо бежать в два раза быстрее.Я бежал, старался, падал, объявлял голодовку, но все равно без вашей помощи только расшиб себе лоб.Благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру, прогресса мы добились огромного. Два месяца назад на мои просьбы о медицинской помощи ухмылялись, никакие лекарства не давали и не разрешали их передавать. Месяц назад мне смеялись в лицо на фразы типа: “А можно мне узнать мой диагноз?” и “Могу ли посмотреть собственную медкарту?”.Спасибо вам — сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения.Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и - скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: “через минимальное время лечить будет некого”... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания.Еще одним аргументом, ставшим для меня возможно более важным, стало то, что в знак солидарности со мной голодовку начали несколько разных людей, включая представителей “Матерей Беслана”. У меня слезы из глаз потекли, когда я прочитал это. Господи, да я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня.Друзья, мое сердце полно любви и благодарности к вам, но я не хочу, чтобы кто-то из-за меня испытывал физические страдания. Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю — у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи.Еще раз: это исключительно ваша заслуга. Добрых неравнодушных людей по всему миру. Спасибо вам, я вас не подведу».Днем ранее врачи Навального выпустили заявление, в котором призвали его прекратить голодовку и согласиться на компромисс в виде осмотра гражданскими медиками Владимира. «Учитывая симптомы <…> мы понимаем: если голодовка будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить будет просто некого». Медики подтвердили, что 20 апреля политика вывезли из колонии в областную владимирскую больницу, где «он получил доступ к чему-то похожему на независимое обследование».

Сегодня медики потребовали перевезти политика в Москву. Они выпустили собственное медицинское заключение о его состоянии на основании данных гражданских врачей из больницы Владимира. «Ни в одном из документов мы не видели попытки рассмотреть с чем связано онемение и жжение в руках и стопах, ослабление брюшных рефлексов. Это не может объясняться грыжей пояснично-крестцового отдела позвоночника», — пишут они.

Врачи советуют провести МРТ и включить в круг возможных причин заболевания полинейропатию. Также авторы письма обращают внимание на то, что ряд анализов Навального говорит об угрозе его жизни, в частности — высокий уровень калия и низкий уровень натрия. Кроме того, ему не провели даже ЭКГ. К тому же, по словам медиков, выводить человека из голодовки должны специалисты с особыми навыками, а о наличии таковых в колонии точно сказать нельзя.

Они требуют срочно обезболить Навального, установить ему полноценный диагноз и провести нужные исследования, для чего следует перевезти его в Москву, «в гражданский многопрофильный стационар высокого уровня».

Навальный объявил голодовку в покровской колонии 31 марта и держал ее 24 дня, требуя допустить к нему гражданских врачей. В этом его поддержали руководство США и ЕС, многие общественные организации, правозащитники, политики, деятели культуры. Позже его перевезли в тюремную больницу во владимирской колонии. 20 апреля политика обследовали медики из гражданской больницы во Владимире. 21 числа по всей стране прошли массовые акции в его поддержку, на которые вышли десятки тысяч людей.