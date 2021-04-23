За новость под арест

Согласно решению суда, которое есть в распоряжении NT, Алексею Тупицыну вменили в вину публикацию об акции протеста в поддержку Алексея Навального, которая состоялась 21 апреля. В заметке на портале «Усть-Кут 24» он указал дату и место проведения акции. Также он разместил видеообращение с призывом прийти на митинг, говорится в материалах суда.

Сам Тупицы рассказал, что выражал лишь свое мнение и никого ни к чему не призывал. Но его задержали на пути в аптеку.

После выхода из зала суда он объявил голодовку, чтобы поддержать политзаключенных и конкретно Навального, который держал голодовку с 31 марта и в пятницу, в середине дня объявил о ее прекращении. Команда сайта «Усть-Кут 24» и Центра гражданского содействия после этого сообщила о проведении одиночных пикетов в поддержку журналиста.