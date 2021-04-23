Ученые-экономисты потребовали освободить Навального

Под обращением подписались 35 человек. Ученые говорят , что «крайне обеспокоены траекторией развития Российской Федерации в последние годы». «Мы считаем, что политические репрессии, отсутствие сменяемости власти и политической конкуренции уже привели к катастрофическим последствиям для российской экономики и дорого обойдутся ей и в ближайшие годы. Мы требуем освободить Алексея Навального и прекратить незаконное преследование его сторонников и участников мирных протестных акций», — продолжают они.

Экономисты в своем письме говорят о «потерянном десятилетии» (отсутствие роста экономики в 2010-х годах) и угрозе его повторения в дальнейшем, а также о том, что за 10 лет страна по доле ВВП на душу населения пропустила вперед «страны с менее благоприятными начальными условиями с точки зрения человеческого капитала и природных ресурсов», и показатель, по прогнозам, продолжит снижаться. Экономическое отставание, делают вывод эксперты, является следствием отсутствия политической конкуренции в стране, которое ухудшает инвестклимат, увеличивает коррупцию и делает экономику неэффективной. «Использование правоохранительной и судебной системы против частного бизнеса и для защиты коррупционных интересов чиновников», по словам автором письма, является основной причиной стагнации.

«В России ежегодно открываются десятки тысяч уголовных дел против частных предпринимателей с целью отъема бизнеса. Кардинальная реформа правоохранительной и судебной системы — необходимое условие для перезапуска экономического роста в России. Подобная реформа невозможна в условиях использования правоохранительной и судебной системы в политических целях. Прекращение политических репрессий, освобождение политических заключенных, либерализация политической системы, допуск оппозиционных политиков и партий на выборы всех уровней власти от муниципальной до федеральной – необходимые условия для избежания экономических и социальных потрясений и возвращения к устойчивому экономическому росту», — заявляют ученые. По их словам, именно незащищенность прав и свобод приводит к оттоку предпринимателей и специалистов из страны.