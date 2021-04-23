Полиция пришла к заслуженному учителю России Тамаре Эйдельман

Заслуженный учитель России, преподаватель истории Тамара Эйдельман рассказала, что из-за поста в соцсетях к ней пришла полиция.

«Пришел участковый, с ним какой-то еще товарищ, не представившийся, предложил пройти с ними в связи с размещенным на моей страничке материалом. Без повестки не пошла. Обещали вернуться», — написала она в Facebook.

Позже она добавила, что общалась с участковым по телефону: «Фильм про дворец в Геленджике он смотрел, но не знает, насколько можно ему верить. Дети у него есть. Предложила ему подумать о будущем его детей. Везет мне повестку. Спрашивал, на какой день мне удобнее, чтобы меня вызвали. Сказала, что ни на какой».

Ранее Эйдельман инициировала письма в «Красный крест» и «Врачам без границ», в которых призывала организации поддержать Алексея Навального, который требует допустить к нему независимых медиков. Обе организации ответили, что предпочитают не вмешиваться в политические дела.