Главное в политике за 21 апреля

ГЛАВНОЕ

• Акции в поддержку Алексея Навального прошли от Дальнего Востока до Калининграда. Солидарность выразили жители разных стран. В полиции оказались сотни демонстрантов. Самые жесткие задержания отмечены в Петербурге. Многих активистов задержали еще до начала митингов, вменив оппозиционерам посты в соцсетях или нарушения на предыдущих акциях. В Москве задержали Любовь Соболь и Киру Ярмыш. На Соболь составили протокол из-за эфира на «Эхе Москвы», а на Ярмыш — из-за сообщения, которое в ее twitter-аккаунте оставили соратники. Суд арестовал Ярмыш на 10 суток. За ретвит новости «Эха» задержали политика Владимира Рыжкова. В ОВД угодил также задержала член федерального бюро партии «Яблоко» Кирилл Гончаров и 16 волонтеров его избирательного штаба. В Нижнем Новгороде задержали академика РАН Ефима Хазанова за посты в Facebook.

• Неизвестные обесточили студию «Навальный LIVE» в Европе — в результате трансляция с акций протеста прерывалась на полчаса. Социальная сеть «ВКонтакте» начала блокировать видео с задержаниями, где запечатлены действия силовиков.

• Эвакуировать Навального для лечения за границу призвали эксперты ООН по правам человека. По их словам, тюремная больница «не соответствует международным стандартам», а заключение и отравление Навального «являются частью намеренных репрессий против него за критику российских властей и грубым нарушением прав человека».

• «Ланселот вошел в пасть к дракону. И это чарующее зрелище, оно восхищает, потому что отваги этому человеку не занимать. Но он выбрал, конечно, такой путь совершенно осознанно, он горит, как факел, это ясно», — высказался в поддержку Навального режиссер Андрей Звягинцев.

• В истории с Навальным все просто, уверен кинокритик Антон Долин: «Вы или поддерживаете право государства открыто, цинично и безжалостно расправляться с тем, чьи взгляды и поведение ему не нравятся. Или нет».

• Алексей Навальный — это новое лицо, новый образ России в глазах окружающего мира, замечает литературовед Сергей Зенкин: «Он возникает редко, это большая ценность, и от нас зависит, сохраним ли мы его, что мы сумеем с ним сделать. В сущности, это и есть главный патриотический долг: заботиться о лице своей страны — а значит, и о том, кто сегодня его воплощает».

ПОЛИТИКА

• Деньги — семьям с детьми, остальным — счастья, здоровья и хорошего настроения. Президент Владимир Путин пока страна протестовала, выступил с посланием Федеральному собранию. В речи нашлось место для бряцания оружием, напоминанию о «покушении» на Александра Лукашенко и сетованию на Запад, который «цепляется» к России. Закончилось все словами о красной черте — ее нельзя переступать, а где она проходит — известно только самому Путину.

• «Опасения поражения на выборах в Госдуму превысили стремление «отсель грозить мы будем», — пишет о послании политик Лев Шлосберг. — Получилось ассиметрично желаниям, но симметрично внутренним угрозам. Пожары недовольства будут заливать деньгами. Если не хватит в чулане — допечатают через инфляцию».

• «Путин готов говорить о чем угодно — о детских пособиях, о туризме, о жилищном строительстве, о покупке машин скорой помощи — но вот о политике он говорить не хочет, — рассуждает политолог Аббас Галлямов. — Поскольку большая часть тех проблем, которые были затронуты сегодня в послании, будет решаться с помощью выделения дополнительных денег, всё это можно назвать попыткой откупиться от общества».

• Послание Путина анализирует также политолог Кирилл Рогов, а его коллега Екатерина Шульман отмечает литературные пассажи президента.

• Кстати Росстат отложил на неделю публикацию данных о динамике реальных доходов россиян накануне послания президента.

РОССИЯ И МИР

• Россия должна вернуть всех высланных чешских дипломатов до полудня четверга, заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек –— иначе Прага вышлет еще несколько сотрудников российского посольства. Палата депутатов Чехии призывает правительство потребовать от Москвы финансовую компенсацию за взрыв склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

• В Чехии задержали подозреваемых в связях с сепаратистами Донбасса — они якобы связаны с российскими дипломатами, которых ранее выслали из страны.

• В МИД России объявили о высылке десяти американских дипломатов. Они должны уехать до 21 мая.

США

• В США присяжные признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда экс-полицейского Дерека Шовина. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.