Обращение опубликовала «Медиазона». Лечащие врачи оппозиционера пишут, что дальнейшая голодовка может нанести непоправимый вред здоровью политика и привести к его смерти. В качестве компромисса они просят Навального пока согласиться на осмотр гражданскими медиками из больницы Владимира. 20 апреля политика вывезли из колонии в это медучреждение.

«Были проведены консилиумы, и он получил доступ к чему-то похожему на независимое обследование. В соответствии с нашими просьбами и клиническими рекомендациями было проведено необходимое исследование (электронейромиография), проведены консультации нейрохирурга и главного внештатного нефролога и главного невролога Владимирской области. Все медицинские заключения и результаты обследований были сегодня переданы нам для получения нашего мнения через адвокатов и родственников», — пишут медики. На основании полученных данных они подготовили свое заключение и завтра передадут его Навальному и владимирским врачам через адвокатов.

Врачи отмечают, что по-прежнему настаивают на том, чтобы пациент по праву очно мог получить их заключение, а также хотели бы принять участие в консилиумах, в том числе потому, что у них есть данные о состоянии здоровья Навального до заключения. При этом, говорят медики, они понимают, что требования не будут выполнены, а продолжение голодовки нанесет сильный вред их пациенту.

«Учитывая симптомы почечной недостаточности, тяжелую неврологическую симптоматику, тяжелую гипонатриемию, которая может привести к диффузному отеку мозга, дальнейшим тяжелым неврологическим нарушениям в виде судорожного синдрома и угнетения сознания до уровня комы мы понимаем: если голодовка будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить будет просто некого. Наша главная задача — сохранить нашему пациенту жизнь и здоровье. Таким образом, мы, как лечащие врачи, обращаемся к Алексею Навальному и просим немедленно прекратить голодовку для сохранения жизни и здоровья, и считаем факт допуска к нему гражданских врачей, проведение объективных исследований и консилиумов достаточным для этого», — продолжают врачи, отмечая, что доступных сейчас данных недостаточно, и что для «элементарного допуска гражданских врачей и проведения необходимых по клиническим рекомендациям обследований нашему пациенту пришлось рисковать своей жизнью».

Под обращением подписались пятеро лечащих врачей Навального: Ярослав Ашихмин, Анастасия Васильева, Алексей Эрлих, Всеволод Шурхай и Андрей Плотников.