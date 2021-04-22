От 25 до 30 суток ареста получили координаторы штабов Навального за акцию 21 апреля

На 25 суток суды арестовали координаторов штабов Алексея Навального в Белгороде и Ижевске Максима Климова и Ивана Елисеева, 29 суток получил глава штаба в Екатеринбурге Алексей Гресько, а 30 — руководитель штаба в Кургане Алексей Шварц.

Главу белгородского штаба признали виновным в организации несанкционированной акции, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда. Силовики задержали Климова накануне за призывы к участию в несанкционированном мероприятии.

Ижевского координатора Ивана Елисеева признали виновным в повторном нарушении проведения акции. 21 апреля вечером он активно участвовал в несанкционированном митинге на Центральной площади Ижевска, игнорируя требования полиции о прекращении мероприятия, пояснили в суде.

Курганский городской суд арестовал на 30 суток координатора местного штаба Навального Алексея Шварца. Его также признали виновным в повторном нарушении правил митинга, передает «Медиазона». Суд также арестовал Шварца на 12 суток по статье о неповиновении полицейскому.

В Екатеринбурге на 30 суток арестовали бывшего координатора местного штаба Ирину Норман за фото в Facebook с датой и местом митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). 29 суток по этой же статье суд назначил действующему координатору штаба Алексею Гресько из-за анонса митинга. У обоих 21 апреля прошли обыски по делу о призывах к беспорядкам на митингах во «ВКонтакте».