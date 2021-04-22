Отойти от края пропасти

На двухдневный виртуальный саммит по климату приглашены лидеры 40 государств, в том числе Китая, России, Индии, а также папа Франциск.

Заняв пост президента США, Джо Байден среди первых подписал указ о возвращении страны в Парижское соглашение по климату. Саммит организован в первые 100 дней президентства Байдена, поскольку это его приоритет. «Послание, которое президент хотел бы направить стране и миру в целом, заключается в следующем: мы столкнулись с серьезнейшим климатическим кризисом и, как страна со значительным объемом выбросов CO2, собираем крупнейшие экономики мира, чтобы обсудить это», — цитирует Euronews слова пресс-секретаря Белого дома.

Вашингтон намерен взять на себя амбициозные обязательства: сократить объем выбросов углекислого газа на 50% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005-го.

Это почти вдвое превышает парижское обязательство президента Барака Обамы 2015 года, отмечает The Washington Post. Обещание Байдена согласуется не только с пожеланиями основных экологических групп, но и с лидерами широкого круга крупных американских корпораций, включая Apple, General Electric и Walmart. Быстро меняющаяся экономика производства электроэнергии будет способствовать этому сдвигу, поскольку стоимость энергии ветра и солнца резко упала, пишет газета.

Накануне Евросоюз заявил о намерении сократить показатель выбросов СО2 на 55% к 2030-му по сравнению с уровнем 1990 года. «В области защиты климата США нельзя назвать нашим старшим братом, — говорит Ютте Гутланд, докладчик Европарламента по климату. — Мы — Евросоюз — его старший брат или старшая сестра. Они должны вдохновляться нашим примером, всем тем, чего нам уже удалось достичь».

О необходимости адаптации экономики к требованиям экологов говорил и президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию. Россия по-прежнему входит в пятерку стран с крупнейшим объемом выбросов углекислого газа в атмосферу.

«Мы должны ответить на вызовы изменений климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов и ввести здесь жесткий контроль и мониторинг. За предстоящие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе», — сказал Путин.

Китай, еще одна страна с большим объемом СО2, в ходе субботнего визита спецпосланника США по климату Джона Керри в Шанхай, признала, что отсутствие сотрудничества в борьбе с глобальным потеплением было бы «самоубийством».

В докладе «Глобальный климат» Всемирной метеорологической организации говорится, что 2020 год стал одним из трех самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров ознакомится с документом и заявил, что 2021 должен стать поворотным годом для истории человечества, чтобы предотвратить необратимое изменение климата.

«В прошлом году средняя глобальная температура была на 1,2 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху. Мы приближается к опасному рубежу в 1,5 градуса, который был определен научным сообществом. Мы находимся на краю пропасти», — резюмировал он.