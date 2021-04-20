Главное в политике за 20 апреля

ГЛАВНОЕ

• Под разными предлогами силовики оказывают давление на оппозиционных активистов перед масштабной акцией протеста, объявленной сторонниками Алексея Навального на 21 апреля. 25 суток ареста уже получил координатор волгоградского штаба Навального за анонс митинга, на 48 часов до суда задержан его коллега из Кургана. На 10 суток арестована активистка в Краснодаре. Центр Екатеринбурга с утра 20 апреля перегородили забором, а вечером 21 числа здесь пройдет репетиция Парада Победы. Ограждения появились также на Манежной площади в Москве и Дворцовой в Петербурге.

• Действия полиции и судов в связи с акциями протеста в первые месяцы года стали главными источниками страхов россиян, выяснили социологи. Но десятки тысяч человек готовы выйти на улицы городов на несанкционированные митинги в поддержку Навального. Сторонники политика подали уведомления о проведении протестов, но получили отказ. В Москве власти обосновали его коронавирусными ограничениями и тем, что организаторы акции находятся за границей.

• Акции солидарности пройдут в среду в городах Европы, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Израиля. «Российские власти фактически убивают Навального в тюрьме. Мы должны остановить это убийство», — говорится в группе берлинской акции в Facebook. Организаторы намерены призвать власти оказать давление на Кремль.

• Допустить к Навальному независимого врача и освободить политика — такое требование содержится в проекте резолюции ПАСЕ, которую рассмотрят 22 апреля.

• Отказывается посещать Навального в колонии глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев: «Это пахнет дешевым пиаром. Мы и так представляем, что там происходит».

• «Все россияне сегодня делятся на тех, кто был бы рад смерти Навального, тех, кто хотел бы его спасения — и тех, кому, по большому счету, пофиг, —пишет публицист Виктор Шендерович. — Эти последние составляют подавляющее большинство. Они и убивают Навального».

• «Это уже никакая не политическая история. Это — настоящее гуманитарное преступление, — уверена журналист Катерина Гордеева. — Ни один человек, имеющий сердце и совесть не должен стать молчаливым свидетелем того, как другого истязают и сводят в могилу на его глазах. А если он молчит и отводит взгляд, то становится соучастником».

• «Спасибо вам огромное, — пишет Навальный. — Таких, как я, у кого нет ничего, кроме кружки с водой, надежды и веры в свои убеждения, очень много. И в России, и в мире. И в тюрьмах, да и на воле тоже. Им крайне важно чувствовать вашу поддержку и солидарность».

• Прокуратура Москвы подтвердила намерение добиться запрета и ликвидации ФБК* и штабов Навального — суд пройдет в закрытом режиме, так как в деле якобы есть материалы, содержащие гостайну.

РАССЛЕДОВАНИЕ

• Минимум шесть сотрудников одного из подразделений ГРУ могли участвовать в операции по подрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Об этом говорится в расследовании, проведенном Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и Respekt.cz. Операцию мог лично контролировать генерал-полковник Андрей Аверьянов, который сам выезжал в Европу по поддельным документам.

РОССИЯ И МИР

• Покинет Москву посол США в России Джон Салливан, но он вернется «в ближайшие недели» — ранее в Кремле Салливану настоятельно посоветовали вернуться в Вашингтон для консультаций.

• Эскалацией кампании Москвы по дестабилизации Украины сочли в США решение Минобороны России запретить проход иностранных судов в трех районах Черного моря. Между тем Москва с 20 по 24 апреля ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря, объявив район «временно опасным».

• Из Москвы выслали двух болгарских дипломатов.

• Возобновление чартерных рейсов на курорты Египта «в ближайшее время» обещают в МИД России.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Налоговая служба заблокировала счета компании супруги пресс-секретаря президента Татьяны Навки — причиной стало непредоставление декларации.

• Население России к 2030 году может сократиться на 2,8 млн человек, и это еще в лучшем случае, заявила ректор Высшей школы организации управления здравоохранением Гузель Улумбекова, докладывая в Госдуме.

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.