В центр Петербурга стянули водометы

Синие грузовики-водометы с надписью «ОМОН» были замечены журналистами в Петербурге вечером 20 апреля. Колонна в сторону центра города двигалась в сопровождении полиции, пишет «Фонтанка».

Издание отмечает, что раньше петербургская полиция никогда не применяла водометы для разгона несанкционированных акций. На сегодняшний вечер митинги по всей стране анонсировали сторонники Алексея Навального. Центр Петербурга обрастает заборами. Во вторник ограждения были замечены на Невском проспекте, 20 апреля — на Дворцовой площади.

Ранее МВД призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. Генпрокуратура России выступила с аналогичным предупреждением.

Перекрывают центры в разных городах. В Екатеринбурге, например, это обосновали подготовкой к Дню Победы. Кроме того, полиция задерживает, а суды отправляют под арест активистов и сторонников Навального.