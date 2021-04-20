Сторонники Навального готовят акции 21 апреля за рубежом

В соцсетях появились страницы акций солидарности в городах Германии, Франции, Чехии и других европейских стран. Поддержку российской оппозиции также выскажут в Австралии, Новой Зеландии, США и Канаде.



«Российские власти фактически убивают Навального в тюрьме. Мы должны остановить это убийство», — говорится в группе берлинской акции в Facebook. В описании мероприятия отмечается, что акция солидарности организуется для того, чтобы призвать немецкие власти оказать давление на Кремль.



«Меркель уже один раз фактически спасла Навальному жизнь. Есть шанс, что она сможет сделать это еще раз. Мы собираемся у канцлерамта, чтобы передать ей обращение по этому поводу. После пройдем шествием к посольству», — сообщают организаторы.



На акции в Берлине 21 апреля будет присутствовать генеральный секретарь Amnesty International в Германии Маркус Бееко.



Организаторы пражской акции напомнили, что в конце января дважды собирались на митинги в поддержку Навального, а с 13 февраля группа активистов «держала ежедневный пикет-вахту» у российского посольства с требованием освободить оппозиционера. В Германии активисты выйдут на улицу 21 апреля в 11 городах.



Ранее МВД и Генпрокуратура призвали россиян не участвовать в несанкционированных акциях, полиция пригрозила штрафами и арестами.

