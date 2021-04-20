МИД: Россия возобновит чартерные рейсы на курорты Египта

Россия «в ближайшее время» возобновит чартерные полеты на курорты Египта. Об этом заявили в МИД.

Спецпредставитель России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сказал журналистам, что вопрос с возобновлением полетов практически решен. По его словам, речь идет о рейсах в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Между тем, ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве уточняет, что полеты в Египет не будут открыты минимум до конца майских праздников. Точные сроки начала рейсов не называются.