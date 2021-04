Художник Екатерина Марголис: Открытое письмо Папе Римскому Франциску

NT

Его Святейшеству Папе ФранцискуОт русских, живущих в Италии,российских католиков и православных,деятелей науки и культурыи просто неравнодушных людейВенеция. 18 апреля 2021, воскресеньеСвятой отец,Мы не можем оставаться молчаливыми свидетелями убийства.Мы пытаемся сделать хоть что-то, чтобы спасти жизнь Алексею Навальному. Он умирает в заключении в российской колонии.Алексей Навальный — человек веры и чести. Он посвятил свою жизнь тому, во что верит: расследованиям и обличению коррупции и преступлений нынешней российской власти. Его преследовали, пытались отравить по приказу Путина, он чудом выжил, благодаря усилиям немецких врачей. Ясно понимая последствия, он тем не менее решил добровольно вернуться в свою страну, предав себя в руки своих убийц, следуя в этом примеру, который нам всем известен уже более 2000 лет. Он был немедленно арестован по ложному обвинению, его месяцами пытают лишением сна, сейчас он умирает от голодовки, защищая базовое право любого человеческого существа: право на медицинскую помощь. Фактически право на жизнь.Он требует только одного — чтобы к нему был допущен надежный квалифицированный врач и чтобы ему была предоставлена адекватное лечение: его состояние здоровья ежедневно ухудшается.Это не вопрос политики. Это вопрос спасения единственной жизни. Это вопрос милосердия.Святой отец, пожалуйста, помогите убедить российские власти допустить к Алексею Навальному врачей и дать им последнюю возможность спасти ему жизнь!Мы умоляем Вас помочь.Екатерина Марголис, русский художник и писатель, ВенецияОльга Седакова, поэт, филолог, переводчик, лауреат премии "Христианские корни Европы. Имени Владимира Соловьева" (Ватикан, 1999. ), МоскваСлава Швец, искусствовед, РимАнна Лиховидова, гид, РимРоксана Кенжеева, художник- иллюстратор, ВенецияАлександра Кенжеева, студентка, университет ТрентоАнна Марголис, религиовед, художник, МоскваПИСЬМО ОТКРЫТО ДЛЯ ПОДПИСЕЙ ДО 20:00 СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ(воскресенье, 18 апреля 2021)ПОДПИСЫВАЙТЕ ВОТ ТУТ:IN ITALIANO:Alla Sua Santità Papa FrancescoDai russi che vivono in Italia,cattolici e ortodossi in Russia,gente di cultura e altre personenon indifferentiVenezia, il 18 Aprile 2021Caro Santo Padre,Non possiamo restare testimoni muti di un omicidio che sta avennendo davanti ai nostri occhi, in tempo reale.Non abbiamo tempo da perdere, dobbiamo tutti insieme fare qualcosa per salvare Alexei Navalnyj!Alexei Navalny è un uomo di fede e di onore. Ha dedicato la sua vita alla verità e alla scoperta della corruzione e dei crimini delle autorità governanti russe. Dopo esser stato perseguitato e avvelenato su ordine di Putin e sopravvissuto per miracolo grazie ai medici tedeschi, lui stesso ha scelto di tornare nel suo paese rendendosi, di fatto, nelle mani dei suoi assassini. In tal modo, ha seguito l'esempio che tutti noi conosciamo da più di 2000 anni e di cui sappiamo bene le conseguenze: appena arrivato in Russia, Alexey è stwto arrestato sotto una falsa pretesa, torturato con l'insonnia per mesi e ora sta morendo con un sciopero della fame per un diritto che qualsiasi essere umano ha — il diritto alla vita.Chiede una sola cosa: di poter essere visitato da un medico e di ricevere cure per le sue condizioni che si stanno seriamente aggravando ogni giorno.Non è una questione di politica. È un'unica vita di un unico essere umano. E' una questione di misericordia.Santo Padre, per favore, che anche Lei faccia qualcosa per cercare di convincere le autorità russe di dare ai medici l’ultima possibilità di salvare la vita di Alexey Navalny!La supplichiamo di aiutare!Katia Margolis, artista e scrittrice russa, VeneziaOlga Sedakova, poeta, studiosa, traduttrice, premio Radici Cristiani dell’Europa(Vaticano, 1999), MoscaSlava Shvets, storica dell’arte, RomaAnna Likhovidova, guida turistica, RomaRoxana Kenjeeva, illustratrice, VeneziaAlexandra Kenjeeva, studentessa, Università di TrentoAnna Margolis, studiosa delle religioni, artista, MoscaLA LETTERA E' APERTA. TUTTI COLORO VOGLIONO FIRMARE SONO PREGATI DI FARLO ERO LE ORE 20.00 QUI