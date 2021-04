На Марсе впервые в истории взлетел вертолет

На Марсе состоялся первый в истории полет дрона. Модель «Индженьюити» поднялся на три метра и продержался на этой высоте несколько десятков секунд, пишет N+1.

Первый полет на Марсе состоялся 19 апреля в 09:31 МСК. Трансляция велась на канале NASA на YouTube. Дрон доставили на Марс в феврале вместе с ровером «Персеверанс». Он представляет собой небольшой вертолет. Пробный полет изначально планировался на 11 апреля, но из-за технических проблем его перенесли. Чтобы разрешить ситуацию, инженеры не стали обновлять ПО вертолета и лишь скорректировали его. Со второго раза дрон раскрутил винты до 2,4 тыс. оборотов в минуту.

Снимки полета пришли на Землю спустя четыре часа после него, таким образом, теперь официально подтверждено, что дрон может подняться в разреженной атмосфере. До конца месяца на Красной планете пройдет еще несколько полетов, ученые намерены проверить особенности управления беспилотниками при исследованиях Марса и Титана.

It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G