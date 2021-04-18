«Откладывать больше нельзя»

Сторонники Алексея Навального решили не дожидаться сбора 500 тыс. человек на сайте проекта «Свобода Навальному!» и объявили о всероссийской акции протеста. Они призывают россиян выйти на центральные площади городов в среду, 21 апреля.

Свое решение они объяснили тем, что Алексея Навального, который держит голодовку в колонии, убивают, отказывая в независимой медицинской помощи.

«Сейчас Навальный в колонии, и его жизнь висит на волоске. У него серьезные проблемы со здоровьем, но к нему не пускают врачей. Он уже несколько недель держит голодовку, требуя медицинской помощи. Состояние критическое. Мы не знаем, сколько он сможет выдержать. Но понятно, что времени у нас нет», — пишут сторонники политика.

Они напоминают, что власти усиливают давление на оппозицию, в том числе, решив признать ФБК* и штабов Навального экстремистскими организациями: «Если мы никак на это не ответим, нет никаких сомнений, что суд этот иск удовлетворит, и очень быстро <…> Если мы сейчас промолчим, наступит самое темное время для свободных людей. Россия погрузится в полный мрак. Мирная политическая деятельность в России станет невозможной. Любой, кто не согласен с действующим режимом, будет признаваться экстремистом».

21 апреля президент Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию, сообщали ранее в Кремле.



Назначить митинг на день, когда Путин выступает со своим ежегодным посланием, значит демонстративно и нагло вырвать у него из рук контроль над политической повесткой. Очевидно ведь, что главной новостью этого дня станет не послание, а протест, — отмечает политолог Аббас Галлямов. — Превратить президента в пустую формальность, занять место единственного политического the real thing, - это ход людей решительных и хорошо чувствующих главный нерв российской политики».

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.