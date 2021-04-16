Евгения Альбац : Как я боролась за общее благо И почему Россия не Америка

Чиновники бывают глупые и очень глупые. Умные становятся политиками, в том смысле, что начинают принимать решения и нести за них ответственность. Чиновники по определению чураются рисков (risk-averse), и поэтому решений не принимают. Самые осторожные стараются казаться глупыми, чтобы не перейти в иной ранг — см. выше.



А очень глупые — это те, кто глупость не скрывают, и даже ставят под ней свою подпись.

Это была теория бюрократии.

Теперь ее практика.

Наверное для всякого, кто пережил ковидный год за границей, возвращение в Москву оборачивается шоком. Если ты привит — то шоком приятным: после года локдауна удовольствие встретиться с друзьями в ресторанчике или сходить на Артдокфест в реальный кинозал.

Одна беда: даже после прививки остается шанс заполучить ковид — после «Cпутника» ( эффективность вакцины 91.6%) — оказаться в числе 8% невезучих, после Пфайзера ( эффективность 95%) — заболеть могут пятеро из ста. Я сама знаю заболевших после обеих вакцин. Не смертельно, но неприятно. Слышала о тех, кто подхватил ковид повторно — примерно 20% переболевших заболевают снова. Лично знаю молодую женщину, которая долго и мучительно вылезала из заразы, а теперь мучается астмой, которой у нее никогда раньше не было; в Нью-Йорке работает пост-ковидный центр, среди пациентов которого все более молодые и спортивные, из тех, кто раньше бегал марафоны, а теперь не может подняться по лестнице. Уже известно: ковид садится почти на все органы, проникает в мозг, вызывает инсульт, ведет к ослаблению сердечной мышцы и инфарктам.

Это я к тому, что люди, которые не делают прививку в Москве, где она легко доступна, вызывают у меня подозрение в качестве их умственных способностей и способности к анализу рисков. На работу я их не взяла бы: очевидно, что они плохо просчитывают варианты и не адекватно воспринимают себя в общественном пространстве.

Но я сейчас не о них — я об очень глупых чиновниках. Недели через две после возвращения в Москву я собралась сделать маникюр — ровно так же, как делала его каждые две недели в Кембридже, штат Массачусетс : там ( кстати, и в Нью-Йорке) между мной и маникюршей стоял стеклянный или пластикой экран (такие же ставятся между гостями и ведущим в студии «Эхо Москвы») , вы обе в масках, она еще и в перчатках плюс работает вытяжка или кондиционер, в продвинутых салонах — еще и кварцевая лампа.

Почему-то я решила, что и в Москве, в разрекламированной сети «Москвичка», так же.

Увидела строго обратное: маски под подбородком, ни окон, ни форточек, ни вытяжки, ни кварцевой лампы, ни кондиционеров, и никаких экранов — идеальная среда для распространения респираторного вируса. И это при том, что не только в Европе, но и в России официально объявлена третья волна пандемии, что избыточных смертей у нас под 400 тысяч плюс к сотни тысяч официальных, что по данным газеты The New York Times в России прирост смертей за ковидный год выше, чем в большинстве стран Европы, включая Италию и Испанию, где потери тоже огромные. Не говоря уже о новых штаммах SARS -Cov-2 , южноафриканском, бразильском, нью-йоркском, которые летают быстрее прежних.

Спросила маникюршу и ее же возраста (в районе 25-30 ) распорядительницу салона: прививку делали? Ответ: нет, мы не обязаны.

Так вот, вернувшись обалдевавшая и без маникюра из одной парикмахерской, потом из другой я через госуслуги написала письмо заместителю мэра Москвы, в чей функционал входит социальная сфера, включая здравоохранение Анастасии Раковой: так и так, экраны — вещь копеечная, а людям жизни и здоровье спасете. Ракова —политик, хотя и не избранный, она принимает решения. Копию отправила Алексею Немерюку, руководителю департамента торговли и услуг. Ответить поручили чиновнице из тех, кто — см. первый абзац.

Вот скриншот:





К этому приложены фоточки: девочка в голубой маске, парикмахер — в черной, маникюрных столов на фото нет ( у меня фотографии тоже есть — без всей этой благости). Короче, идите гражданка лесом. Собственно, отправлена ровно туда и в том направлении куда они нас, несмотря на наши налоги и постоянно растущие коммунальные платежи, всегда и отправляют.

Я понимаю: смертность в возрастной группе 65+ — 10%, то есть умирает каждый десятый из тех, кто должен был бы получать пенсию. Пенсионный фонд такой поддержки из Юханя явно не ждал. Однако, система здравоохранения если не сейчас, то через несколько месяцев захлебнется от пост-ковидного синдрома среди более молодых возрастных групп, рабочих рук не будет хватать , детей перестанут рожать… Впрочем на зарплате Собянина, Раковой, Немирюка, равно как г-жи Кравченко это никак не скажется. А выгнать их из офиса по причине отсутствия выборов мы тоже не можем. Пока.

Одного не поняла: ответили мне из Инспекции по контролю за благоустойством территорий. Кого приняли за территорию — парикмахерскую или меня?

И еще вопрос — уже к согражданам. Вы , дорогие мои, про любимое государство все и так знаете, понимаете, что случись с вами плохое, болезнь, помогать и спасать оно вас не будет, денег не подбросит, на хронику и лечение за границей будете собирать по друзьям и знаковым да через интернет. Оно вас не бережет, потому что ему, государству, на вас плевать. Но почему и вам, как потребителям , так и продавцам услуг, на себя и собственное здоровье плевать тоже?





О том, почему привика необходма , какие есть вакцины и в чем их отличие — в интревью с вирусологом Константином Чумаковым здесь ( видео) : https://www.youtube.com/watch?v=Yh8BFa-2ZHQ&t=1s и здесь ( текст) https://newtimes.ru/articles/detail/202632?fcc







