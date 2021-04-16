МОК утвердил форму российских спортсменов на Олимпиаду с триколором и оберегом

Международный олимпийский комитет утвердил форму российских спортсменов на Олимпиаду в Токио. Несмотря на то, что атлетам запрещено выступать под флагом РФ, на костюмах нашли его изображение. Форма была презентована официальным экипировщиком Олимпийской сборной России. В ней объединили традиционную символику команды и японские мотивы, так как Игры проходят в Токио.

Newsru.com пишет, что на форме нашли «гигантский» триколор, несмотря на то, что из-за санкций Спортивного арбитражного суда атлетам нельзя выступать под флагом и гимном страны. Также им нельзя использовать на форме название «Сборная России». На то, что триколор отчетливо виден на форме, в ходе презентации указали даже чиновники Олимпийского комитета России, впрочем, поблагодарив производителя за оперативность.

Oh look, the Russian Olympic uniform looks like a giant Russian flag. That’s right the Russian flag that was supposedly banned from the 2020 Olympics 🙄 https://t.co/72abw7B3Pi — tariq panja (@tariqpanja) April 15, 2021

«Самым главным символом является флаг, мы его не можем использовать. Но использовали цвета флага», — заявил глава ОКР Станислав Поздняков. Всего комплект одежды для члена олимпийской сборной включает в себя 60 предметов. Newsru.com отмечает, что дизайнеры нанесли на внутреннюю сторону костюмов оберег, «пожелание удачи».

Форму разработала компания Zasport, которая принадлежит дочери главы службы обеспечения ФСБ Анастасии Задориной. Ранее она выпускала линейку футболок с патриотическими надписями.