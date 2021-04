МОК утвердил форму российских спортсменов на Олимпиаду с триколором и оберегом

Международный олимпийский комитет утвердил форму российских спортсменов на Олимпиаду в Токио. Несмотря на то, что атлетам запрещено выступать под флагом РФ, на костюмах нашли его изображение. Форма была презентована официальным экипировщиком Олимпийской сборной России. В ней объединили традиционную символику команды и японские мотивы, так как Игры проходят в Токио.

Newsru.com пишет, что на форме нашли «гигантский» триколор, несмотря на то, что из-за санкций Спортивного арбитражного суда атлетам нельзя выступать под флагом и гимном страны. Также им нельзя использовать на форме название «Сборная России». На то, что триколор отчетливо виден на форме, в ходе презентации указали даже чиновники Олимпийского комитета России, впрочем, поблагодарив производителя за оперативность.

Oh look, the Russian Olympic uniform looks like a giant Russian flag. That’s right the Russian flag that was supposedly banned from the 2020 Olympics 🙄 https://t.co/72abw7B3Pi