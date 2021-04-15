Байден утвердил новые санкции

«Администрация Байдена ясно дала понять, что Соединенные Штаты хотят, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми. Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по отрицательной траектории. Однако мы также ясно дали понять — публично и в частном порядке — что мы будем защищать наши национальные интересы», — говорится в заявлении Белого дома.

Соединенные Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. «В личном составе есть представители российских спецслужб», — пояснили администрации Байдена.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США запретило банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять им ссуды.



Также санкции вводятся против 16 организаций и 16 физических лиц.



Новые санкции — это ответ на вмешательство в американские выборы и хакерские атаки на ведомства США, а также на информацию о том, что подразделение российской военной разведки предлагало афганским боевикам награды за убийство американских солдат.



Как уточняет «Ъ», за «поддержку киберпрограммы российских спецслужб» под санкции попали:

Военный инновационный технополис ЭРА,

АО «Пасит»,

компания «НеоБИТ»,

АО «АСТ»,

АО «Позитив Текнолоджиз» (Positive Technologies).

За причастность к строительству Керченского моста:

гендиректор «Мостотреста» Леонид Рыженькин,

компания «Ленпромтранспроект»,

АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит—Томмот—Якутск».

За «аннексию Крыма»:

глава МВД Крыма Павел Каранд,

министр имущества Крыма Лариса Кулинич,

руководители крымских ФСБ и следственного комитета (Леонида Михайлюка и Владимира Терентьева).

Фонд защиты национальных ценностей и его президент Александр Малькевич,

африканская Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC) и ее сотрудники Петр Бычков, Юлия Афанасьева, Тарас Прибушин,

ООО «Транс Логистик» и его владелец Кирилл Щербаков,

ООО «Юниджет», его гендиректор Мария Зуева и замгендиректора Артем Степанов.

первый замруководителя администрации президента России Алексей Громов,

Константин Килимник.

Также ограничения коснулись информационных агентств Southfront, «Ньюсфронт», «Инфорос» и фонда стратегической культуры РФ. Они, по мнению США, распространяют дезинформацию и контролируются российской разведкой.



В Кремле ранее уже заявили, что ответят Вашингтону зеркально, чтобы обеспечить свои интересы. Посол США вызван в МИД РФ.