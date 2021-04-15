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#Санкции

Байден утвердил новые санкции

15.04.2021

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций. Кроме прочего документ запрещает приобретать новые российские облигации, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином после 14 июня

«Администрация Байдена ясно дала понять, что Соединенные Штаты хотят, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми. Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по отрицательной траектории. Однако мы также ясно дали понять — публично и в частном порядке — что мы будем защищать наши национальные интересы», — говорится в заявлении Белого дома.

Соединенные Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. «В личном составе есть представители российских спецслужб», — пояснили администрации Байдена.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США запретило банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять им ссуды.

Также санкции вводятся против 16 организаций и 16 физических лиц.

Новые санкции — это ответ на вмешательство в американские выборы и хакерские атаки на ведомства США, а также на информацию о том, что подразделение российской военной разведки предлагало афганским боевикам награды за убийство американских солдат.

Как уточняет «Ъ», за «поддержку киберпрограммы российских спецслужб» под санкции попали:

  • Военный инновационный технополис ЭРА,
  • АО «Пасит»,
  • компания «НеоБИТ»,
  • АО «АСТ»,
  • АО «Позитив Текнолоджиз» (Positive Technologies).

За причастность к строительству Керченского моста:

  • гендиректор «Мостотреста» Леонид Рыженькин,
  • компания «Ленпромтранспроект»,
  • АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит—Томмот—Якутск».

За «аннексию Крыма»:

  • глава МВД Крыма Павел Каранд,
  • министр имущества Крыма Лариса Кулинич,
  • руководители крымских ФСБ и следственного комитета (Леонида Михайлюка и Владимира Терентьева).

Компании и люди, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным:
  • Фонд защиты национальных ценностей и его президент Александр Малькевич,
  • африканская Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC) и ее сотрудники Петр Бычков, Юлия Афанасьева, Тарас Прибушин,
  • ООО «Транс Логистик» и его владелец Кирилл Щербаков,
  • ООО «Юниджет», его гендиректор Мария Зуева и замгендиректора Артем Степанов.
За причастность к вмешательству в американские выборы и другим актам дезинформации:
  • первый замруководителя администрации президента России Алексей Громов,
  • Константин Килимник.

Также ограничения коснулись информационных агентств Southfront, «Ньюсфронт», «Инфорос» и фонда стратегической культуры РФ. Они, по мнению США, распространяют дезинформацию и контролируются российской разведкой.

В Кремле ранее уже заявили, что ответят Вашингтону зеркально, чтобы обеспечить свои интересы. Посол США вызван в МИД РФ.

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