Андрей Лошак: Молодость победит

Ребят из DOXA обвиняют по статье 151.2 — «вовлечение несовершеннолетних в заведомо опасную для их жизни и здоровья деятельность» — видимо, под это определение в России подпадает политика. По этой идиотской статье уже завели уголовку на Леонида Волкова. Полное лицемерие — якобы пекутся о молодежи, а на самом деле ограждают от нее свою безграничную власть. Ролик, за который студентов привлекли к суду, называется «Им не победить молодость». Он был выпущен после ареста Алексея Навального. Там есть такие слова: «Университеты, колледжи и школы запугивают студентов и школьников, угрожая им отчислением и другими санкциями. Мы требуем прекратить разрушать образование, которое нашему поколению еще предстоит восстанавливать. Власть объявила войну молодости, но молодость — это мы. И мы обязательно победим».



Все правильно ребята пишут. Война молодежи объявлена — многие обратили внимание, что на митингах в защиту Навального каратели целенаправленно винтили и дубасили тех, кто помоложе. Старый пердун реально решил воевать с непокорной молодежью — забить сапогами, затоптать, закошмарить ее протестный пыл. Его бесит, что на молодежь не действует пропагандистский гипноз — не пугают их страшилки про гейропу и 90-е, не убаюкивают победные речи про возвращение Крыма. Эта безумная война принесет еще много горя, но конечно же ребята правы: молодость победит. Во-первых, в силу неумолимых законов времени. Вороватые бумеры с их совковым ресентиментом вымрут, на их место придут значительно более душевно здоровые люди. Этот естественный процесс вступает в активную фазу, аудитория телевизора стремительно сокращается, в такой ситуации аналоговым упырям удержаться у власти до 2036 года можно только на штыках - другого пути они себе не оставили. Во-вторых, протестующая молодежь — это не просто юные бунтари. Они — орудие гораздо более мощной силы, имя которой Историческая Необходимость. И если История решила, что бумерам пора в утиль, никакие спецсредства ее не остановят.



Конечно, жалко конкретно этих молодых ребят. Протестуют самые лучшие — думающие, неравнодушные, с обостренным чувством несправедливости. Бороться со злодеями придется им самим в одиночку. Был один взрослый супергерой, но теперь его самого кто бы спас. Помочь ребятам могло бы их родители, если бы они научились объединяться. Но родители до сих пор по поводу супергероя не могут определиться: националист он, агент Госдепа или новый фюрер. Так что с поколением отцов все довольно безнадежно. Зумерам противостоит вся милитаристская мощь авторитарного государства. Тем не менее, мальчики и девочки рано или поздно победят, потому что они — это жизнь, а по ту сторону — гнилое бридо. Победят скорее всего уже не очень юными, хотя you never know, Советский союз тоже был навсегда, пока вдруг не кончился. Лично мне, конечно, немного обидно быть просто гумусом истории, по которому протопчут дорогу к счастью следующие поколения. Все-таки, я не отношу себя к тем взрослым, для кого главное — собственная жопа в тепле. Но у Истории свое расписание. Гумус так гумус. Все равно лучше, чем гнилое бридо.



Итак, у режима сейчас три главных внутренних врага. 1. Молодежь 2. Интернет. Они его попытаются отключить или резко ограничить уже в этом году, потому что интернет, как и молодежь, тоже не любит Путина и плохо поддается гипнозу. То есть уже по списку врагов понятно, что глубоко реакционная российская власть объявила войну будущему, что стратегически конечно полное безумие, но тактически, прежде чем на****ться, выпьет из нас еще немало крови. Есть третий враг, в моменте самый главный, враг, которому удалось объединить молодежь и интернет. Это, конечно, Навальный и ФБК * , против которого в данный момент развернут настоящий террор. Путин пытается зачистить поле перед выборами в Госдуму, чтобы по традиции заполнить ее своими холуями и обнуляться уже до бесконечности. Для этого страну надо погрузить в липкий страх , чем они активно сейчас и занимаются. Выбор теперь такой: вы или хотите жить в вечном страхе под властью старого пердуна или в прекрасной России будущего. Неслучайно один из лозунгов кампании по освобождению Навального — «любовь сильнее страха» (кстати, впервые этот лозунг использовала беларуска Мария Колесникова, также томящаяся сейчас в застенках). Нейтралитета больше не существует. Удивительно, конечно, что большинство по-прежнему выбирает страх.

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.