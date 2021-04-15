Адвоката Соболь могут лишить статуса

Защитника Любови Соболь Владимира Воронина могут лишить адвокатского статуса. В ходе слушаний по «квартирному делу» на него подали несколько жалоб.

Адвокат сообщил «МБХ Медиа», что после вынесения приговора Соболь судья заявила, что вынесет частное постановление Воронину за неявку на одно из заседаний. Кроме того, ранее Минюст пожаловался на нарушение им адвокатской этики из-за публикации данных по «санитарному делу», по которому также проходит Соболь. В жалобе, поданной в Минюст другим юристом, говорилось, что адвокат опубликовал в соцсетях персональные данные свидетелей по этому делу.

Владимир Воронин считает, что это все может стать причиной для лишения его адвокатского статуса.

Сегодня Любови Соболь вынесли приговор по делу о проникновении в квартиру тещи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Навальный ранее назвал его одним из участников его отравления. Суд назначил Соболь год исправительных работ условно.