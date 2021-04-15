Соболь отправили на работы условно

Любовь Соболь суд признал виновной в незаконном проникновении в квартиру, где она хотела застать сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева — его ранее Алексей Навальный назвал одним из участников операции по его отравлению. По версии следствия, 21 декабря соратница оппозиционера попыталась пройти в жилище жены и тещи Кудрявцева с применением насилия. Потерпевшая, Галина Субботина, заявила, что юрист оттолкнула ее и ворвалась в квартиру. В материалах дела говорится, что мотивом Соболь были популяризация ее как политика и раскрутка в соцсетях. Суд решил, что Соболь «нарушила гарантированное Конституцией» право потерпевших на неприкосновенность жилища.

Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ условно. «Медиазона» отмечает, что ей также назначили год испытательного срока. Если оппозиционерка нарушит правила условного срока, то ей назначат реальные исправительные работы с удержанием 10% зарплаты. Если она не будет совершать административные нарушения и будет ходить в УИС, то судимость через год будет погашена.

На заседании 14 апреля Соболь назвала уголовное дело «полностью и напрочь лживым» и напомнила, что в документах собственником жилища является Российская Федерация: «Мне непонятна суть предъявленного обвинения. В чью квартиру я якобы незаконно проникла? Тещи Кудрявцева Субботиной, его жены или вообще Российской Федерации? Сейчас в Росреестре собственником значится Российская Федерация. Почему Российской Федерации нет в списке потерпевших?»

Вот так выглядит зал заседания «суда», где мне начали зачитываться приговор по делу отравителя Навального Кудрявцева🤦‍♀️ pic.twitter.com/D9ovKB2dwk — Соболь Любовь (@SobolLubov) April 15, 2021

Обвинение запросило для Соболь год исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в доход государства. С этим сегодня почти полностью согласился суд. Также юрист является фигуранткой «санитарного дела» о призывах выходить на митинги во время пандемии.