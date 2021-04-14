Лишили права на работу

UPD: Наталье Тышкевич назначили запрет определенных действий. Как и трем другим фигурантам дела, ей запретили выходить из дома с 00:00 до 23:59, а также пользоваться интернетом.
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UPD: Главному редактору DOXA Армену Арамяну назначили запрет определенных действий. Ему нельзя выходить из дома с 00:00 до 23:59 и пользоваться интернетом.
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UPD: Журналистке DOXA Алле Гутниковой также назначили запрет определенных действий.
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Журналисту DOXA Владимиру Метелкину суд назначил два месяца запрета определенных действий в качестве меры пресечения по делу о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста. По сути его отправили под домашний арест — ему запрещено выходить из дома с 0:00 до 23:59, общаться с кем-либо без разрешения следователя (помимо адвоката и близких родственников), а также пользоваться интернетом и любыми средствами связи. Мера пресечения избрана на два месяца, до 14 июня.
Аналогичные ограничения обвинение просит наложить и на других фигурантов.
Сегодня утром следователи пришли в редакцию студенческого журнала и в квартиры его сотрудников — Армена Арамяна, Владимира Метелкина, Натальи Тышкевич и Аллы Гутниковой. Также обыск прошел у родителей Арамяна и Гутниковой. Причиной стало уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в участие в несанкционированных акциях. Сообщалось, что его завели из-за уже удаленного видео о правах студентов и протестах. После обысков стало известно, что арендодатель решил разорвать с изданием договор аренды.
В СК журналисты отказались давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции. Адвокат Дмитрий Захватов рассказал, что в материалах есть показания подростков, при этом ни один из них не говорит, что видел видеоролик.
Пока в Басманном суде избирали меру пресечения сотрудникам DOXA, у здания собралось более 200 человек, которые выстроились в цепь солидарности. К суду подогнали автозаки. После оглашения первого решения начались задержания.Дело, о котором идет речь — то же самое, по которому ранее заочное обвинение предъявили менеджеру сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова. СК возбудил его 22 января — за день до акции протеста в поддержку Навального. Волкова обвинили по нему 28 января. Сообщалось, что на видео в интернете он обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.