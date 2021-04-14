Владимир Кара-Мурза: Сначала ведь нужно выключить свет

Ровно 20 лет назад, в ночь на Страстную субботу 14 апреля 2001 года, была захвачена редакция телекомпании НТВ на восьмом этаже телецентра Останкино. Новые «хозяева» от «Газпром-медиа» появились, как и подобается, под покровом темноты.

Мой отец был первым, кто приехал на уже захваченную территорию. Его разговор с незваными гостями — в том числе с его лучшим университетским другом Олегом Добродеевым, вот так иногда поворачиваются судьбы — запечатлен на кадрах видеохроники ночных событий. «Обыщи мои карманы — где моя доля несвободы?»

С того ночного захвата НТВ пошло всё остальное — и зашкаливающая пропаганда, и разгоны митингов, и сфальсифицированные выборы, и политзаключённые, и политические убийства. Сначала ведь нужно выключить свет.

Эту ночь когда-нибудь будут преподавать на курсах истории отечественной журналистики. А настоящее свободное профессиональное телевидение в России ещё обязательно будет. Уверен, мы доживём.

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