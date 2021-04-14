Зоя Светова: Открытое письмо патриарху Кириллу

Это конечно, будет пост отчаяния. Уже слышу, как шепчут: "эта городская сумасшедшая опять пишет открытые письма". Пусть.

Все прочитали впечатления мамы Людмилы Ивановны Навальной и Юлии Навальной после свидания в Покрове.

Было уже несколько писем правозащитников, врачей.

Скажете, письма - пустое? Может быть.

Понятно, что власть и ФСИН не хотят выполнять его просьбу. Воспринимая любую голодовку, как шантаж.

Хотят ли они его смерти? Получается, что хотят.

И получается, что теперь у нас на глазах человека убивают.

Мы видели, что когда всего лишь один священник обратился с просьбой допустить врача к Навальному, мракобесы потребовали возбудить против него уголовное дело.

Но этот священник был один. Если бы 20-30 священников РПЦ сделали тоже самое, вряд ли бы всех их лишили приходов или возбудили против них уголовное дело.

Но раз священники не могут объединиться и просить о милосердии, я предлагаю нам, православным обратиться к патриарху Кириллу с требованием защитить заключенного.

Между прочим, Алексей Навальный - православный христианин. Патриарх вполне может просить ФСИН допустить к нему врача.

Ваше Святейшество!

Слышали ли ли Вы о том, что совсем близко от Москвы, в городе Покрове Владимирской области вот уже 15 дней голодает православный христианин Алексей Навальный. Он требует, чтобы к нему допустили врача-специалиста. Считает, что тюремные врачи не могут обеспечить ему необходимую, квалифицированную медицинскую помощь. Его мать Людмила Ивановна Навальная и жена его, Юлия Навальная были вчера у него на свидании.Вот что написала в отчаянии его мать: «Видела сегодня сына. “Врачи”, которые якобы провели полное обследование, будут гореть в аду, конечно. Алексей, как всегда, сохраняет присутствие духа. Говорит все также бодро, но тихо. Сильно кашляет, трудно дышит, сильная слабость, которую он конечно, старается не показывать. И если бы он сейчас выглядел, как на первом снимке из Шарите, я бы сочла это за счастье. И это не только из-за голодовки. Это последствие отравления. Не нужно быть медиком, что бы это понять Алексей в очень большой опасности. А требует он всего лишь пропустить к нему врача. Результаты лечения врачами ФСИН я сегодня увидела».

Отец Георгий Эдельштейн любит повторять: «Если мы молчим, мы участвуем в том зле, которое происходит в мире. Я обязан сказать, что я думаю».

Ваше Святейшество!

Мы просим Вас о милосердии. Мы просим Вас обратиться к директору ФСИН Александру Калашникову с просьбой допустить к Алексею Навальному врача-специалиста. Навальный голодает за законное право арестанта на врача с воли.

Многие из нас отправляли письма Александру Калашникову с такой просьбой.

Директор ФСИН нас не услышал.

Мы надеемся, что он сможет услышать Вас.

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