Екатерина Марголис об обысках в студенческом журнале DOXA

Алла Гутникова задержана сегодня на рассвете и доставлена и на допрос в Следственный Комитет после обыска вместе с другими активистами - сотрудниками студенческого (!!!) журнала DOXA. Мне всё кажется, что я читаю хронику столетней давности, что это история не моих молодых современников, а моего прадеда.

За участие в революционном студенческом движении Густав Шпет был исключён из университета и выслан из Киева. В 1901 году, вернувшись после высылки, он снова поступил в университет, теперь на историко-филологический факультет, который закончил в 1905. Его конкурсное сочинение «Ответил ли Кант на вопросы Юма» было удостоено золотой медали и опубликовано в университетском издательстве. После окончания два года работал учителем в частных гимназиях. Среди прочего, преподавал в 1906/07 учебном году в киевской Фундуклеевской гимназии, где среди учениц выпускного 7 класса была Аня Горенко – Анна Андреевна…

В 1907 Шпет переехал в Москву, где читал лекции во многих вузах и гимназиях, в частности в Московском университете, университете Шанявского, Высших женских курсах, педагогическом институте. Ездил в Сорбонну, Эдинбург. В 1912–1913 гг. стажировался в Гёттингенском университете. Слушал лекции Гуссерля по феноменологии. Результатом стажировки стала работа Шпета «Явление и смысл» (1914), в которой представлена интерпретация гуссерлевских «Идей к чистой феноменологии и феноменологической философии». Диссертация Шпета: «История как проблема логики», защищена в Московском университете в 1916 г. В этом же году он был избран профессором Высших женских курсов и доцентом Московского университета. В 1918 году подготовил к публикации сочинение «Герменевтика и ее проблемы», но – все изменила революция((, и работа была издана только в 1989–1991 гг. С 1921 г. Шпет – действительный член Российской Академии Художественных Наук...

Я специально останавливаюсь в цитировании его биографии на 1921. До 1936 и окончательного ареста и затем расстрела остается 15 лет.

Сегодня не 1921, а 2021. Столетье.

Густав Шпет отказался покинуть Россию на «философском пароходе». Алла отказывается уезжать из страны, хотя могла бы жить в Израиле.

И снова всё по кругу.

И опять и опять. И снова.

И ещё раз: корень красоты-отвага.

Посмотрите на это лицо.

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