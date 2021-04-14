Аббас Галлямов о давлении на DOXA

Глядя на обыски в главном студенческом СМИ «DOXA», я начинаю подозревать, что силовики осознанно работают на усиление протеста. Общеизвестно, что студенты - самая оппозиционно настроенная часть общества и радикализировать их легче легкого. При этом очевидно, что на нынешнем этапе развития революционного движения обысками людей не напугать; их этим только разозлить можно. Это под занавес - когда народ выдохнется и разочаруется - силовой прессинг может помочь. А на старте от него для властей один вред. Люди, профессионально занимающиеся оппозицией, должны это знать.

Зачем силовикам разжигать протест? А затем, что когда внутренний враг не активен, то их услуги правителю не особо и нужны. В этой ситуации политическое руководство страны доминирует над силовым блоком. Логика у правительства в такие моменты не оборонительная, оно об экономике думает, о долгосрочных стратегиях. А силовики в этом контексте себя неуютно чувствуют. Тут ведь им и финансирование могут срезать, и штаты подсократить. Или вообще какую реформу придумают - как при Козаке или при Медведеве. Зато если народ начинает протестовать, тут не до реформ, тут император мигом поймёт, без кого он обойтись не может.

То, что политика выплеснула на улицу, - это явный провал Кремля. Это он не сумел удержать ее в институциональных рамках. А раз Кремль не справляется, значит надо передавать власть триариям - последней линии обороны трона.

Я далёк от того, чтобы утверждать, что в стране созрел полноценный силовой заговор. Оснований для этого у меня нет. Но вот диалог примерно следующего содержания кажется мне абсолютно реалистичным:

⁃ И студентов этих давайте пожёстче попрессуйте. Найдите у них там каких-нибудь активистов и захерачьте их.

⁃ Извините, товарищ генерал, так они вроде бы только-только успокоились. Может не надо их злить? Ни дай бог опять взбунтуются.

⁃ Ты давай не рассуждай. Действуй! Будем мы их ещё боятся! А взбунтуются - вот тогда и повод будет с ними по-жёсткому разобраться. Чтобы эти - из-за стенки - не бегали к президенту: «Ах, нельзя студентов прессовать! Ах, помягче надо!.. Сволота либеральная».

Анализируя поведение правящих российских элит, надо понимать одно - выстраивание длинных стратегий - это вообще не про них. В первую очередь это относится к представителям силового блока. Эти люди живут одним днём. То, что им сегодня выгодно, то они и делают. Думать о долгосрочных последствиях своих действий они не привыкли.

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